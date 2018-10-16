Пили, крали, не отработали контракт. Почему граждане КР остались в Турции

"Это неправда!" - первое, что сказал VB.KG исполнительный директор ОсОО "Фиеста сервис" Канат Чынготоев о сообщении граждан Кыргызстана, что они остались обманутыми этой компанией по трудоустройству и не могут вернуться на родину.

В разговоре с редакцией Канат заявил, что все ребята, трудоустроенные ими, с 13 октября живут и питаются в отеле в Турции за счет самой компании, и в ближайшее время они прилетят в Кыргызстан. А произошло это потому, что работники по найму не захотели ждать три дня, чтобы получить зарплату.

- В отеле обычно зарплату дают 1-го, либо 15-го числа. Но наши ребята хотели улететь именно 13 октября. Там у кого-то той был запланирован. Они мне сказали, что отель им покупает билеты на 13 число, но так не должно быть. Потому что ребята должны были дождаться зарплаты в Турции. Ведь не все они активировали свои банковские карты, поэтому им приходилось получать деньги в банке, предъявив паспорт. Я их предупреждал, что деньги перечислят им на счета только 15-16 числа. И после мы купим им билеты. Вроде договорились. Но вдруг мне звонят и говорят, что они все-таки собрали свои вещи, выехали из отеля, а в аэропорту оказалось, что билетов нет. Стали угрожать знакомыми в мэрии. Сказали, что позвонят в посольство. Но их права не были нарушены. Они прождали, наверно, всего час перед отелем, чтобы я договорился впустить их обратно в отель на обед, - рассказал директор.

Напротив, уверяет он, компания пошла на встречу гражданам, которые не захотели даже отрабатывать контракт.

- По идее, у нас контракт на 6 месяцев работы, но наши ребята отработали всего 4,5 месяца. Я поговорил с менеджером отеля "Авангард ресорт", и мы пошли им навстречу. В контракте написано, что если они не доработают до конца, то мы им не будем оплачивать билеты обратно. Но они не понимают. Вообще в этот раз было сложно работать. Я только недавно прилетел с Антальи, пробыл там 2 месяца, разбирался с проблемами, улаживал ситуации, которые они провоцировали. К примеру, двое за это время украли телефоны у постояльцев отеля, кто-то много пил, кто-то по 2-3 дня не выходил на работу, - сетует Канат Чынготоев.

С его слов, со всеми родителями молодых людей компания созвонилась еще в воскресенье. Сегодня им должны дать оставшуюся зарплату за сентябрь и 10 дней октября, и уже в пятницу 17 человек вылетят в Бишкек. Остальные вернутся 25-26 октября, хотя и должны были работать до 15 декабря.

- Они не хотят работать, говорят, помогите вернуться, ну мы и помогаем. Та молодая пара с ребенком, о которой тоже пишут, они работали и жили в Антальи уже три года. Мы их не отправляли туда, просто решили помочь. В прошлом месяце помогли также ребятам получить зарплату вовремя, так как отель задерживал. Отель сам по себе очень хороший, там даже отдыхали родственники Рамзана Кадырова. И наши ребята получали по 200 долларов чаевых, но везде бывают трудности. Но, поверьте, никто бы не работал там бесплатно. По контракту зарплата составляет 1600 турецких лир, но некоторые получили по 1800 из-за курса доллара, - заверил Канат.

Всего, по его данным, с конца мая - начала июня в отель "Авангард ресорт" в Антальи ОсОО "Фиеста сервис" было трудоустроено 46 граждан Кыргызстана. Визы для них открывались на год.

Для справки: ОсОО "Фиеста сервис", по данным реестра Минюста КР, было зарегистрировано 19.05.2017 под номером 166539-3301-ООО. Согласно поданной информации при регистрации, ОсОО занимается деятельностью туристических агентств по оптово-розничной продаже экскурсий, путешествий, организованных туров.

Тогда как в Сети компания "Фиеста сервис" предлагает услуги по трудоустройству кыргызстанцев в Турции в качестве обслуживающего персонала: официанты, горничные, повара, посудомойщики и др. "Фиеста сервис" обещает соискателям в возрасте 18-45 лет зарплату от 430-500$. При этом указывается, что виза и услуги компании обойдутся им в 250$.

Руководителем ОсОО является Омурзаков Алмаз Куванычбекович. А учредители - Студеникин Вадим Александрович, Абдираимов Махматсыдык Ырысбаевич, Сооронкулов Шергазы Сыргакбекович, о которых практически нет никакой информации. Только то, что некоторые из них подавали заявки на вхождение в национальный резерв кадров.

Однако, примечательно, что Сооронкулов Шергазы Сыргакбекович носит такие же фамилию и отчество, как бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда КР Сооронкулова Клара Сыргакбековна, к которой в 2015 году Совет судей применил дисциплинарное взыскание в виде досрочного освобождения от занимаемой должности, а депутаты Жогорку Кенеша проголосовали большинством голосов "за" это решение.