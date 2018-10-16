Композитор и депутат. Посол КР в Турции поедет в Узбекистан?

Посол Кыргызстана в Турции Ибрагим Жунусов может возглавить диппредставительство Кыргызстана в Узбекистане. Об этом VB.KG рассказала депутат ЖК Эльвира Сурабалдиева.

- Насколько мне известно, у нынешнего посла КР в Турции Ибрагима Жунусова заканчивается срок его работы в качестве посла. Его выдвигают в качестве основного кандидата на пост Чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Узбекистане, - прокомментировала депутат.

На своей странице в Твиттер Эльвира Сурабалдиева обратила внимание, что именно в Турции, где интересы Кыргызстана представляет Ибрагим Жунусов, кыргызстанцы пожаловались, что остались без денег и вынуждены жить на улице.

- Недавно с Узбекистаном открылись границы для экономической деятельности всего южного региона, стоит делать акцент на экономическом взаимодействии. Нужен посол разбирающейся в этой сфере, - добавила Эьвира Сурабалдиева.

Пост посла Кыргызстана в Узбекистане освободился в марте этого года после того, как из Ташкента отозвали Данияра Сыдыкова, который теперь возглавляет отдел внешней политики аппарата президента.

Ибрагим Жунусов – композитор, заслуженный и народный артист Кыргызстана, был депутатом IV и V созыва ЖК, вице-премьер-министром по социальным вопросам. В 2014 году назначен послом Кыргызстана в Турции.