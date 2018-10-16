Не убили! Найдены трое подростков-родственников, ранее пропавших без вести

Ранее, 10 октября 2018 года, пресс-службой ГУВД Чуйской области распространялась ориентировка на пропавших без вести подростков.

Сообщалось, что в ОВД Аламединского района с заявлением обратилась гр.А.А. с просьбой оказать содействие в поисках сына Султанова Ырысбека Максуталиевича 2000 года рождения, дочери Максуталы кызы Альбины 1999 года рождения и родственницы Канат кызы Алины 2001 года рождения, которые 17 сентября 2018 года выехали из дома в ж/м Кырман Аламединского района на автомашине марки "Мерседес-Бенц-210" темно-синего цвета и после этого не вернулись. В последующем вышеуказанная автомашина была обнаружена в ж/м Келечек, а вышеуказанные лица пропали без вести.

По данному факту сотрудниками Службы криминальной милиции проведен ряд мероприятий, были задействованы сотрудники центрального аппарата ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района. Поиски подростков проводились круглосуточно.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Аламединского района 15 октября 2018 года установлено местонахождение троих без вести пропавших: Султанова Ырысбека Максуталиевича 2000 года рождения, Максуталы кызы Альбины 1999 года рождения, и родственницы Канат кызы Алины 2001 года рождения.

Вышеуказанные лица были найдены в Токмаке. Как выяснилось, они постоянно меняли место проживания. На данный момент подростки переданы родственникам. По предварительным данным, подростки сбежали из дома после ссоры с родителями.