Айдарбеков Чингиз Азаматович

Родился в 1977 году в Бишкеке.

Владение языками: кыргызский, русский, английкий

Образование:

1998 - Международный университет Кыргызстана факультет ДиПМ специальность "международные отношения" (бакалавр);

2001 - Международный университет Кыргызстана магистратура по специальности "международное право".

Трудовая деятельность:

С 1998-2005 гг. - атташе, 3-й секретарь, второй секретарь, первый секретарь Департамента СНГ Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

С 2005-2008 гг. – первый секретарь, временный поверенный в делах посольства Кыргызской Республики в Узбекистане.

В 2008 году – назначен заведующим департаментом Департамента СНГ Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.

С 2008-2010 гг. – советник посольства Кыргызской Республики в Туркменистане.

В январе 2011 года назначен экспертом отдела внешних связей и протокола аппарата президента Кыргызской Республики.

С апреля 2011 года – заместитель заведующего отделом внешних связей и протокола аппарата президента Кыргызской Республики, заведующий отделом международных связей и протокола аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

С 18.04.2016 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Японии.

Дополнительная информация:

Дипломатический ранг – первый секретарь 1-го класса.

Государственный советник государственной службы 3-го класса (29.12.2014 г.).

Чингиз Айдаралиев является автором нескольких научных работ и статей по международному уголовному праву. В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции.Внук известного кыргызского политического и общественного деятеля Иманалы Айдарбекова.