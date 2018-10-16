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За достижения на Азиатских играх награждены спортсмены и тренеры

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики" отдельных спортсменов и тренеров за достижения на XVIII Азиатских играх, большой вклад в развитие физической культуры и спорта, подготовку квалифицированных спортсменов республики.

Согласно Указу награждены:

медалью "Данк":

Багынбай уулу Төрөкан - член национальной сборной команды Кыргызской Республики по джиу-джитсу;

Жолчубеков Каныбек Байбекович - член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе;

Маслова Дарья Владимировна - член национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике;

Мусаев Магомед Саварбекович - член национальной сборной команды Кыргызской Республики по вольной борьбе;

Тыныбекова Айсулуу Болотовна - член национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе;

почетным званием "Заслуженный врач Кыргызской Республики"

Алишева Бактыкуль Насаровна - врач функциональной диагностики отделения спортивной медицины Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек;

почетным званием "Заслуженный работник физической культуры и спорта Кыргызской Республики":

Арпачиев Канатбек Макенович - заместитель директора Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Ахметов Мейрамбек Джанилович - тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш. Сыдыкова;

Изабеков Нурбек Канатбекович - главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по женской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Камчыбеков Токтосун - начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Ошской области Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Мамбетов Ратбек Шабданбекович - тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Республиканского училища олимпийского резерва им. Ш. Сыдыкова;

Почетной грамотой Кыргызской Республики:

Борисова Татьяна Викторовна - тренер-преподаватель по легкой атлетике Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва им. С. Джуманазарова Первомайского района города Бишкек;

Джусубалиев Даиияр Кудайбергенович - главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по боксу Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Еремич Константин Марьянович - старший массажист Центра медико-консультативных услуг и спортивной медицины города Бишкек;

Махмудов Акжол Махамаджанович - член национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе;

Чокаев Сатыбек Мухамедович - главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по легкой атлетике Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Шамканов Жоомарт Джылкычыевич - директор Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики;

Эркимбаев Азат Сталбекович - главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Дирекции по олимпийским видам спорта при Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики.


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Теги:
награда, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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