Правительству Кыргызстана предлагают воспользоваться грузинским опытом

Нынешняя налоговая нагрузка бюджета КР слишком низкая, а система налогового регулирования себя и вовсе изжила. Об этом VB.KG сообщил экс-министр экономики Арзыбек Кожошев.

По его словам, все в нашей стране хотят быть предпринимателями, но никто не хочет переходить на настоящую бухгалтерию.

- И в этом плане правительству надо провести большую работу. Оставляет желать лучшего и инвестиционный климат нашей страны. Ведь иностранному бизнесу, во-первых, нужна политическая стабильность, во-вторых, чтобы работали и защищали их законы, в-третьих – решался вопрос коррупции. Из этих трех у нас по многим есть проблемы. И это не считая теневой экономики, которая в КР составляет почти половину. Поэтому вопрос экономики для правительства был и есть самой уязвимой нишей. Здесь нужны радикальные реформы, - отметил Кожошев.

Тормозит развитие бизнеса и отсутствие моратория на проверки, считает экономист.

- Хотя и сам бизнес зачастую работает не на благо страны. Года три назад мы делали анализ и выяснили интересную особенность - бизнес-сообщество, которое защищало строительные компании, на деле выплачивало мизерное количество налогов. При этом именно оно громче остальных кричало, что им надо помогать. Хотя на деле этот сектор экономики дает большие доходы, быстро развивается и дает порядка 7 процентов в структуре ВВП. Поэтому властям надо решить проблему честных выплат бизнесом налогов, а государству найти, наконец, золотую середину, - уверен Кожошев.

Вот только на данный момент обойтись без радикальных экономических и судебных реформ правительству явно не получится, считает экс-глава Минэконома.

- Но опыт Грузии показал, что реформы – это, прежде всего, политическая воля. И пару лет в процессе их внедрения для страны проходят тяжело. Поэтому надо, чтобы и общественность была настроена на позитив и поддерживала их. В той же Грузии после их успешного внедрения бюджет расширился в разы, экономические показатели возросли многократно, а инвесторы начали вкладывать в страну немалые средства. А все потому, что население доверяет государству, и это видят инвесторы. Сделать это грузинам удалось за незначительное время, чем не может похвастаться Кыргызстан, - подчеркнул Кожошев.

Не дало, по мнению экономиста, ожидаемых эффектов и вступление в ЕАЭС.

- Проблема с Казахстаном по ветконтролю так и не снята. Маленькие торговые войны продолжаются, тому пример, когда мы им закрыли импорт по курице, а они нам по мясу. И это не есть хорошо. Но самое важное, что торговое сальдо по-прежнему не в нашу пользу. Если взять товарные позиции КР по Казахстану и России, то, скажем, из РФ мы получаем порядка 20 видов продукции, а поставляем всего 7 категорий. В РК такая же ситуация - мы экспортируем 4 позиции, а они нам – более 20. Сейчас все говорят о рынке Китая, который нам якобы открыт. Но опыт показывает, что КНР просто так на свой рынок никогда не пускает. И маленькие успехи по меду и мясу ослов, которое мы туда поставляем, однозначно не показатель, - поясняет Кожошев.

В этом плане правильна позиция США по отношению к Поднебесной, отметил экономист.

- Когда они просчитали, что к ним в страну импортируется 70 процентов товаров из Китая, а туда лишь 30 их производства, Америка дала команду выровнять ситуацию - сколько мы, столько же и к нам. Конечно, это не понравилось КНР, но вот на экономику США повлияло очень благоприятно - пошел рост производства за счет импортозамещения товаров. Те же компании, которые хотели работать с Америкой, работают внутри страны и, соответственно, платят налоги США. К сожалению, у нас в стране политика ставится выше экономики. Да и правительство занимается не столько экономикой, сколько декларированием. И эту ситуацию необходимо менять в корне. Только тогда можно говорить о выходе экономики страны из стагнации, - подытожил Арзыбек Кожошев.