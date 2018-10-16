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МИД контролирует ситуацию между трудящимися из КР и работодателем в Турции

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- ВБ
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В связи с распространением в СМИ информации о нарушении трудовых прав граждан КР работодателем в одной из гостиниц г. Анталия Министерство сообщает следующее.

Согласно информации Генерального консульства Кыргызской Республики в г.Стамбул, 15.10.2018 года состоялся телефонный разговор вице-консула Консульского пункта в г.Анталия с представителем частного агентства занятости "Фиеста Сервис". В ходе разговора последний подтвердил, что руководство гостиницы, в которой осуществляли рабочую дельность указанные граждане, не смогло своевременно обеспечить их обратными билетами и заработной платой за последние 2,5 месяца.

При этом руководство гостиницы намерено решить данный вопрос до конца недели. Также представитель агентства сообщил, что данные граждане КР размещены в гостинице отеля до их отбытия из Турции, в связи с чем информация о том, что граждане остались без жилья, не соответствует действительности. При этом отмечается, что официальные обращения от граждан в Генконсульство от граждан КР по указанному вопросу не поступали.

Вопрос взят на контроль МИД КР и Генерального консульства Кыргызской Республики в г.Стамбул.


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URL: https://www.vb.kg/374274
Теги:
зарплата, нарушения, трудовая миграция, Турция, Кыргызстан, МИД
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