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Президент Жээнбеков недоволен государственными кадрами?

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 16 октября, принял директора Государственной кадровой службы страны Акрама Мадумарова.

Были обсуждены результаты работы ведомства, меры и задачи по совершенствованию государственной и муниципальной службы.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что перед Госкадровой службой была поставлена задача по формированию резерва государственных служащих и разработке механизма работы Национального резерва кадров, реформированию Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики.

Глава государства отметил важность формирования системы Национального резерва кадров, созданной с учетом требований сегодняшнего времени. Поставил новые задачи по улучшению и совершенствованию кадровой службы в целом, особо отметив необходимость обеспечения прозрачности проведения конкурсов в целях привлечения на государственную службу профессиональных служащих и обеспечения дальнейшего их карьерного роста, начиная с младших сотрудников органов местного самоуправления.

Также Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость совершенствования института статс-секретарей.

Директор Государственной кадровой службы Акрам Мадумаров проинформировал, что завершен первый этап по формированию Национального резерва кадров. В 2018 году в конкурсе приняли участие 715 человек, по результатам отбора в резерв кадров прошли 35 человек. Из них двое назначены на высшие государственные должности - статс-секретаря Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений и директора Агентства развития города Бишкек.

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики Академия государственного управления перешла в ведение Госкадровой службы, усилена ее задача по повышению кадрового потенциала госорганов.

Акрам Мадумаров рассказал, что в 2019 году начнется обучение для всех категорий государственных и муниципальных служащих в органах местного самоуправления, руководителей районных и областных администраций, а также служащих высших государственных органов.


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URL: https://www.vb.kg/374275
Теги:
кадры, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков, Акрамжан Мадумаров
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