Одаренных детей из малоимущих семей бесплатно научат петь

Детей с хорошими музыкальными данными из малоимущих семей готовы бесплатно обучать в недавно открывшейся в Бишкеке частной музыкальной школе "Бельканто".

Так на церемонии её открытия пообещали её основатели народная артистка КР Замира Мавлянова и меценат Дмитрий Щербаков.

Замира Мавлянова – уже два десятка лет солистка Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова, а также ансамбля "Семетей" Мэрии Бишкека и Военного ансамбля песни и танца Министерства обороны КР. Сама она обучалась мастерству пения оперных арий у народной артистки СССР Кайыргуль Сартбаевой. В последние годы свои знания она передает ученикам, теперь появилась возможность наладить учебный процесс в своей школе, где помимо нее трудятся также еще несколько преподавателей вокала, концертмейстеров. В планах – не ограничиваться только музыкой, а создать полноценную школу искусств. Кроме того, Замира Мавлянова намерена работать с детьми с нарушениями слуха, обучая их пению.

– У меня детки даже пели арии из оперетт, а скоро мы силами детских голосов поставим оперетту "Вольный ветер", – сообщила основательница школы.

Соучредитель Дмитрий Щербаков призвал бизнес страны вкладываться в благие проекты:

– Надеемся, что эта школы станет полезной обществу, откроет таланты. Бизнесменам и политикам нужно обратить внимание и помогать тем, кто хочет, но не может заниматься искусством. Мы делаем первый шаг в этом направлении. У нас есть квота для детей с ограниченными возможностями здоровья и одаренных из малообеспеченных семей.

Оценить первые успехи учащихся школы "Бельканто", прослушав концерт, смогли гости церемонии открытия, среди которых были Кайыргуль Сартбаева, кинорежиссер Болот Шамшиев, режиссер телевидения Айнура Алдашева, друзья и одноклассники певицы.

Одним из преподавателей нового учебного заведения стал и народный артист КР Султан Каримов.

– Замира пригласила меня преподавать и вот мы начинаем эту инициативу. Будущее за молодежью, и на нас ответственность за достойное её воспитание. Говорят, что среда народа – кладезь талантов. Наша задача – дать огранку этому таланту, дать направление, потому что для того, чтобы стать профессионалом своего дела, нужен труд, – говорит Султан Каримов.