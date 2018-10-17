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Маск уволен из Tesla, обвинен в спекуляциях и должен выплатить 20 млн $

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- Елена Цой
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Он не сможет занимать руководящих постов в организации в ближайшие три года. Это следует из соглашения между самим бизнесменом и властями, которое утвердил суд Нью-Йорка, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на CNBC.

В первой версии документа говорилось, что Маск должен будет покинуть пост главы совета директоров Tesla минимум на три года, но сможет остаться гендиректором. В утверждённой версии этот пункт отсутствует. Таким образом, он будет вынужден покинуть все руководящие посты в компании. Также Маску придётся заплатить штраф в 20 млн долларов.

В июле бизнесмен в Twitter сообщил о намерении выкупить все акции компании и вывести её с биржи. Котировки Tesla выросли на несколько дней. После этого американская комиссия по ценным бумагам подала иск против Илона Маска, обвинив его в спекуляции.


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URL: https://www.vb.kg/374286
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