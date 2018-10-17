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Адвокат настаивает на том, чтобы Сапара Исакова отпустили домой

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- Бакыт Стамов
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Завтра в Бишкекском городском суде будет рассматриваться ходатайство адвоката об изменении меры пресечения в отношении бывшего премьер-министра Сапара Исакова. Об этом редакции VB.KG сообщила пресс-секретарь СДПК Кундуз Жодубаева.

По ее словам, на заседании суда будет присутствовать Сапар Исаков.

- Адвокат ранее подал апелляционную жалобу на решение первичной инстанции о продлении заключения под стражей Сапара Исакова до 5 декабря и просит отпустить своего подзащитного под домашний арест, - уточнила она.

Напомним, 29 мая 2018 года в рамках расследуемого уголовного дела, ранее возбужденного по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, бывшему премьер-министру КР Сапару Исакову было предъявлено обвинение по ст. 303 ч.1 (коррупция) УК КР и избрана мера пресечения заключения под стражей в СИЗО ГКНБ.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека продлил срок содержания политика под стражей в СИЗО ГКНБ до 5 октября. Позже по ходатайству обвинения суд продлил арест бывшему премьер-министру до 5 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/374294
Теги:
коррупция, суд, Кундуз Жолдубаева, Сапар Исаков, СДПК, ТЭЦ
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Комментарии
Лула
17.10.2018, 12:26

Все это бред сивой кобылы пока не будете начинать работу по задержанию Раима Миллиона! Начнете с него и народ будет вам всем верить, что вы хотите улучшения!

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