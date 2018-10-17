25 кг героина изъято у задержанного в Бишкеке жителя Чуйской области

Сотрудники СБНОН МВД перекрыли международный канал наркотрафика, изъята особо крупная партия героина.

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР успешно проведена специальная операция, направленная на пресечение и перекрытие канала наркотрафика. Выявлен канал контрабанды особо крупных партий тяжелых наркотиков афганского происхождения.

Оперативниками СБНОН были получены оперативные сведения, что группа лиц намеревается осуществить транспортировку, сбыт особо крупной партии наркотиков.

Накануне при проведении оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц Бишкека был задержан сорокапятилетний житель Чуйской области. В ходе личного досмотра у задержанного в сумке были обнаружены и изъяты 24 брикета с веществом со специфическим запахом уксусного ангидрида.

Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются наркотическим средством "героин", вес которых составил 25 кг 160 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 247 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров) УК КР.

Задержанный водворен в ИВС. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД.