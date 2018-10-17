Мелис Турганбаев: Если есть крысы в МВД, то пусть депутат их выявит

Экс-глава МВД Мелис Турганбаев назвал некорректным высказывание депутата от фракции СДПК Искендера Матраимова по поводу того, что в Министерстве внутренних дел "сидят крысы", из-за которых не реализуется проект "Безопасный город".

По его словам, нельзя делать такие голословные заявления. Если есть крысы в структуре МВД, то пусть депутат их выявит.

- При чем здесь МВД? Оно же не занимается теперь реализацией этого проекта. Я очень уважаю депутата Искедера Матраимова и знаю его как порядочного человека. Поэтому предполагаю, что он это сказал сгоряча, и его можно понять. Так как проект "Безопасный город" уже как ком в горле для всех. Когда недавно объявили тендер по нему, я почему-то был уверен, что он развалится. Потому что кое-какой опыт у меня все же имеется, - сказал он.

Мелис Токтомамбетович напомнил, что в бытность его главой МВД был точно такой скандал с инвестором.

- Я не стал подписывать тогда документы в угоду выигравшей российской компании "Стилсофт Бишкек". Так как очень много было коррупционных моментов. По неподтвержденным данным, там только откат был в размере 6 миллионов долларов. Я проверял эту фирму. Даже подключил коллег из других стран, и выяснилось, что у нее не все в порядке. У нее на счету не было ни копейки, и опыта никакого не было. Руководство страны тогда поддержало меня. Алмазбек Шаршенович тогда так и сказал: "Хорошо, что ты не подписал. Я думал, что сделаешь наоборот", - продолжил он.

Экс-глава МВД убежден, что проект "Безопасный город" должны осуществлять сами кыргызстанцы.

- По "Безопасному городу" я был во многих странах. В той же Молдове был такой опыт. Там тоже несколько раз был провален тендер из-за коррупционных схем. И потом уже они сами все сделали собственными силами. Никаких миллиардов на этот проект не требуется. Тем более, он самоокупаемый. У нас очень много умных ребят, которые смогут осуществить его. Хотя бы поэтапно можно все сделать. Помните, когда при мне поставили несколько камер на улицах. Да за несколько месяцев государство заработало значительную сумму, - добавил Мелис Турганбаев.

Напомним, вчера на заседании комитета ЖК по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию терроризму депутат Искендер Матраимов заявил, что "в МВД и Минфине сидят крысы".

- Из-за них нет никаких результатов. Может, Жогорку Кенеш выберет компанию, которая реализует, наконец, проект?! – добавил народный избранник.