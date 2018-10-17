ГКНБ: арест имущества родственников Сапара Исакова не рассматривается

Адвокат Нурбек Токтакунов, защищающий интересы обвиняемого Сапара Исакова, с целью создания общественного мнения о незаконности действий следователей, расследующих уголовное дело по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г.Бишкек, периодически заявляя в СМИ, в том числе в социальных сетях, о том, что сотрудники ГКНБ получив санкцию суда пытаются наложить арест и конфисковать имущество близких родственников С.Исакова, пытается ввести общественность в заблуждение, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В заявлении Комитета говорится, что в рамках уголовного дела проверяется версия возможного незаконного обогащения привлечённых к ответственности лиц. Для чего следствием получена санкция суда на осмотр недвижимости не только подзащитного Н.Токтакунова, но и других фигурантов дела. Независимыми специалистами с целью оценки имущества проведен осмотр объектов недвижимости. Вопрос об аресте и конфискации имущества родственников С.Исакова следствием не рассматривается.