Завтра в нескольких районах Бишкека не будет питьевой воды

Согласно информации производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал", 18 октября с 9.00 до 18.00 часов в некоторых частях столицы будет прекращена подача питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" будет прекращена подача питьевой воды в район,ограниченный улицами:

Садыгалиева, Профсоюзная, Фучика и линией железной дороги, в том числе, в жилые районы:

-"Кызыл-Аскер";

- жилмассив 110 квартала;

- микрорайон "Достук";

- ЗАО "Шоро";

- ОсОО "Жашылча";

- ОсОО "Нургаз" (Управление сжиженного газа);

- ОсОО "Глобал Групп", подразделение Национальной гвардии;

- ЗАО "Алтын Тамыр";

- ОсОО "Кыргызконьягы";

- ОсОО "Тамга-Таш ЛТД";

- ОАО "Транс Союз Азия";

- АООТ "Кыргызмебель";

- АЗС "Бишкек-Петролиум";

- Спецшкола МВД КР;

- филиал ЦСМ №1 по ул. Сельсоветская;

- Республиканский центр наркологии по ул.Кайназаровой (отделение №2);

- филиал №4 АО "Илбирс";

- ОсОО "Ак Жол" (угольный склад);

- ОАО "Асскон" (Авторемзавод), СШ №№15, 49, 50, 54, детский сад №159;

- АО "Полибетон";

- ОсОО "БПП Резьби";

- Автоколонна №2901;

- школа-интернат №1;

- Газгородок и его котельную;

- военные городки, воинские части и их котельные по ул.П.Лумумбы;

- районную котельную по пр. Чуй;

- фонд Госматрезервов по ул. Л. Толстого №234;

- ГКНБ по ул.П.Лумумбы;

- Западная РЭС;

- ОАО "Бишкекский Мясокомбинат";

- Кондитерская фабрика;

- Военный комиссариат Ленинского района;

- Гипермаркет "Фрунзе-Плюс".

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.

Начальник ПЭУ "Бишкекводоканал" Исаев Асылбек Мухамбетович, тел: (0-770) 73-77-17.

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.