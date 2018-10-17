Завтра в нескольких районах Бишкека не будет питьевой воды

Согласно информации производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал", 18 октября с 9.00 до 18.00 часов в некоторых частях столицы будет прекращена подача питьевой воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Западный" будет прекращена подача питьевой воды в район,ограниченный улицами:
Садыгалиева, Профсоюзная, Фучика и линией железной дороги, в том числе, в жилые районы:
-"Кызыл-Аскер";
- жилмассив 110 квартала;
- микрорайон "Достук";
- ЗАО "Шоро";
- ОсОО "Жашылча";
- ОсОО "Нургаз" (Управление сжиженного газа);
- ОсОО "Глобал Групп", подразделение Национальной гвардии;
- ЗАО "Алтын Тамыр";
- ОсОО "Кыргызконьягы";
- ОсОО "Тамга-Таш ЛТД";
- ОАО "Транс Союз Азия";
- АООТ "Кыргызмебель";
- АЗС "Бишкек-Петролиум";
- Спецшкола МВД КР;
- филиал ЦСМ №1 по ул. Сельсоветская;
- Республиканский центр наркологии по ул.Кайназаровой (отделение №2);
- филиал №4 АО "Илбирс";
- ОсОО "Ак Жол" (угольный склад);
- ОАО "Асскон" (Авторемзавод), СШ №№15, 49, 50, 54, детский сад №159;
- АО "Полибетон";
- ОсОО "БПП Резьби";
- Автоколонна №2901;
- школа-интернат №1;
- Газгородок и его котельную;
- военные городки, воинские части и их котельные по ул.П.Лумумбы;
- районную котельную по пр. Чуй;
- фонд Госматрезервов по ул. Л. Толстого №234;
- ГКНБ по ул.П.Лумумбы;
- Западная РЭС;
- ОАО "Бишкекский Мясокомбинат";
- Кондитерская фабрика;
- Военный комиссариат Ленинского района;
- Гипермаркет "Фрунзе-Плюс".
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, предприятия и учреждения запастись питьевой водой.
Начальник ПЭУ "Бишкекводоканал" Исаев Асылбек Мухамбетович, тел: (0-770) 73-77-17.
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.