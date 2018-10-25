Нужно перепроверить дела на политиков, возбужденные при Атамбаеве

Уголовные дела на политиков, возбужденные в последние годы президентского срока Алмазбека Атамбаева нужно проверить на законность, считает политолог Шерадил Бактыгулов. Об этом он заявил VB.KG в рамках недавно прошедшего в Бишкеке круглого стола регионального экспертного клуба "Пикир" "Годовщина президентских выборов: Кыргызстан в поисках политического консенсуса и консолидации".

- В настоящее время в Кыргызстане до 3 десятков человек осуждены по схожим статьям: "Посягательство на государственную власть", "Попытка переворота" и так далее. К примеру, Дастан Сарыгулов, который известен своим критическим отношением к власти еще со времен Акаева, и в своих роликах он не сказал ничего нового. Тем не менее, он получил реальный срок, и не один он. Понятно, что и у Омурбека Бабанова были серьезные основания, чтобы покинуть страну. Дело Каната Исаева – это чистый заказ. Да, он был мэром Токмака, и он реализовывал решение предыдущего мэра о передаче детского сада, то есть решение было принято не при нем, но уголовное дело возбудили именно на него. Теперь его отпустили, но почему-то не привлекают к ответственности предыдущего мэра, который передал детский сад. Это показатель того, что дело - откровенный политический заказ, - уверен политолог.

Бактыгулов не просит вернуть дела в суд на новые рассмотрения, но уверен, что есть все основания поднять их еще раз и посмотреть, нет ли там признаков политического заказа на оппонентов.

- Речь не о том, чтобы кого-то реабилитировать, оправдать или вернуть в кыргызскую политику. Речь о том, что сильный президент – это человек, который готов работать в рамках закона. Оставив в стороне эмоции, оценивать с точки зрения законодательной базы действия как своих сторонников, так и противников, - заключил Шерадил Бактыгулов.