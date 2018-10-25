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Нужно перепроверить дела на политиков, возбужденные при Атамбаеве

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- Андрей Заверухин, Екатерина Улитина
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Уголовные дела на политиков, возбужденные в последние годы президентского срока Алмазбека Атамбаева нужно проверить на законность, считает политолог Шерадил Бактыгулов. Об этом он заявил VB.KG в рамках недавно прошедшего в Бишкеке круглого стола регионального экспертного клуба "Пикир" "Годовщина президентских выборов: Кыргызстан в поисках политического консенсуса и консолидации".

- В настоящее время в Кыргызстане до 3 десятков человек осуждены по схожим статьям: "Посягательство на государственную власть", "Попытка переворота" и так далее. К примеру, Дастан Сарыгулов, который известен своим критическим отношением к власти еще со времен Акаева, и в своих роликах он не сказал ничего нового. Тем не менее, он получил реальный срок, и не один он. Понятно, что и у Омурбека Бабанова были серьезные основания, чтобы покинуть страну. Дело Каната Исаева – это чистый заказ. Да, он был мэром Токмака, и он реализовывал решение предыдущего мэра о передаче детского сада, то есть решение было принято не при нем, но уголовное дело возбудили именно на него. Теперь его отпустили, но почему-то не привлекают к ответственности предыдущего мэра, который передал детский сад. Это показатель того, что дело - откровенный политический заказ, - уверен политолог.

Бактыгулов не просит вернуть дела в суд на новые рассмотрения, но уверен, что есть все основания поднять их еще раз и посмотреть, нет ли там признаков политического заказа на оппонентов.

- Речь не о том, чтобы кого-то реабилитировать, оправдать или вернуть в кыргызскую политику. Речь о том, что сильный президент – это человек, который готов работать в рамках закона. Оставив в стороне эмоции, оценивать с точки зрения законодательной базы действия как своих сторонников, так и противников, - заключил Шерадил Бактыгулов.


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URL: https://www.vb.kg/374309
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Канат Исаев, Шерадил Бактыгулов, президент, уголовное дело
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Комментарии
Фархад Зейнап
25.10.2018, 09:58
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Комментариев: 11


. К примеру, Дастан Сарыгулов, который известен своим критическим отношением к власти еще со времен Акаева, и в своих роликах он не сказал ничего нового

Только есть видео, где он и Эрнест Карыбеков обсуждают подготовку переворота.

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Фархад Зейнап
25.10.2018, 10:01
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 11


Дело Каната Исаева – это чистый заказ. Да, он был мэром Токмака, и он реализовывал решение предыдущего мэра о передаче детского сада

А это совершенно не правда. Подпись стоит Исаева и все события происходили при Исаеве, и не детсад, а библиотека, точнее первая изба читальня в стране и здание общежития. Всего на Исаева было 4 тома, которые потом загадочно сгорели.

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Жалоба модератору
Фархад Зейнап
25.10.2018, 10:02
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 11

ГКНБ считает, что в 2010 году Канатбек Исаев, будучи мэром города Токмок, совместно с другими должностными лицами «незаконно» продал здание государственной библиотеки.Библиотека с земельным участком в 500 квадратных метров была продана в частные владения за 572 тысячи сомов.Однако, эксперты выяснили, что рыночная стоимость этого здания на 2010 год составляла более 1 млн сомов.Это уголовное дело на Исаева было возбуждено еще в 2010 году, но его потеряла Чуйская областная прокуратура. Однако ГКНБ и Генеральная прокуратура восстановили материалы.Эти материалы приобщили к уголовному делу против депутата, которое в

апреле 2017 года возобновила Генеральная прокуратура.Уголовное дело в отношении Исаева возбудили еще в апреле 2011 года. Его обвиняли в злоупотреблении должностным положением и коррупции.По версии следователей, в апреле 2010 года он провел «фиктивный тендер» на постройку автостанции в Токмоке и таким образом нанес ущерб государству в более миллиона сомов.Его также обвинили в «составлении фиктивных договоров» на сумму в более 700 тысяч сомов. Следствие обвиняло его в «незаконной продаже» здания общежития. Ущерб государства от этой сделки составил свыше двух миллионов сомов.

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