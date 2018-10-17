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Об очевидном: в чем причина аварий на электролиниях?

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- ВБ
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Оперативная обстановка по Кыргызстану на 15:30 17 октября 2018 года по данным Нацэнергохолдинга:

В районах электросетей под тяжестью выпавшего снега, повалившихся веток деревьев провисли и оборвались провода. На отдельных участках воздушных линий электропередач произошел схлест проводов, повредились изоляторы, линейные разъединители и другое энергооборудование. Снегопад в ночь с 16 на 17 октября т.г. привел к многочисленным авариям в сетях, что привело к остановке подачи электричества в районы, населенные пункты.

С вечера 16 октября по настоящий момент по всей стране задействованы более 150 оперативно-выездных бригад дочерних обществ Национального энергохолдинга, усилена работа столов заявок, привлечена вся имеющаяся спецтехника.

На 15:30 17 октября 2018 г. по Кыргызстану без электричества также остаются:

По Чуйской области отдельные районы городов Бишкек (район Кызыл-Аскер) и Токмак,

По Иссык-Кульской области села Джети-Огуз, Челпек,

По Джалал-Абадской области села Ак-сы, Кокарт, Арстанбап.

Дочерние общества Национального энергохолдинга предпринимают все меры для скорейшего возобновления подачи электроэнергии в вышеуказанные населенные пункты.

Подробную информацию о ходе работ абоненты могут отслеживать на страницах в социальных сетях дочерних обществ Национального энергохолдинга: ОАО "Северэлектро" (город Бишкек, Чуйская, Таласская области), ОАО "Востокэлектро" (Иссык-Кульская, Нарынская области), ОАО "Ошэлектро" (Ошская, Баткенская области), ОАО "Жалалабатэлектро" (Джалал-Абадская область).

Также в связи с участившимся слухами о применяемых веерных отключениях в отдельных регионах страны поясняем, что по Кыргызстану веерные отключения не производятся. По состоянию 15.10.18 объем Токтогульского водохранилища составляет 19, 262 млрд м3. Приток за сутки составил 296 м3/с, а расход 361 м3/c. Данный объем достаточен для успешного прохождения ОЗП без применения веерных отключений.


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URL: https://www.vb.kg/374311
Теги:
отключение электроэнергии, Кыргызстан, веерные отключения, Нацэнергохолдинг
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