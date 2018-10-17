Чекисты пресекли контрабанду лекарств из Турции

6 октября 2018 года ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий в международном аэропорту "Манас" выявлена крупная партия лекарственных таблеток, ввезенная контрабандным путем.

Установлено, что изъятая партия таблеток "Прегабалин ("Лирика") принадлежала руководителю одного из ОсОО. Обнаруженные в двух мешках таблетки доставлены из Турции в количестве более 170 тыс. штук, общим весом 115 кг.

По предварительным расчетам, общая стоимость контрабандного груза составляет порядка 25 млн сомов.

Изъятые лекарственные таблетки были оформлены как трикотажные изделия.

16 октября 2018 года по данному факту ГСУ ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.204 ч.3 п.5 (Контрабанда) и ст.316 ч.1 (Халатность) УК КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех участников перевозки контрабандного товара.

Справка: Прегабалин (торговые названия "Лирика", "Габана", "Альгерика", "Неогабин", "Линбаг") - противоэпилептическое средство. Применяется при нейропатических болях и тревожном расстройстве.