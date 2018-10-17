ТОП-5 популярных сериалов портала Amediateka

Компания MegaCom совместно с онлайн-сервисом Amediateka предоставляют уникальную возможность смотреть всемирно известные сериалы прямо с экрана вашего смартфона.

В настоящее время Amediateka может предложить для своих подписчиков десятки сериалов и фильмов, общая продолжительность которых составляет более полутора тысяч часов просмотра.

MegaCom приводит ТОП-5 самых популярных сериалов на онлайн-портале:

1. "Игра престолов" - культовый американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Действие "Игры престолов" происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. В сериале одновременно действует множество персонажей и развивается несколько сюжетных линий;

2. "Молодой Папа" - итало-испано-французский драматический телесериал Паоло Соррентино с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Главный герой сериала - американский 47-летний кардинал Ленни Белардо, который стал одним из самых молодых в истории Папой римским. Занять этот пост ему позволили интриги опытных кардиналов, которые избрали его в качестве компромиссной фигуры;

3. "Большая маленькая ложь" - драматический телесериал, созданный Дэвидом Э. Келли на основе одноимённого романа Лианы Мориарти. Сериал состоит из семи эпизодов, режиссёром которых выступил Жан-Марк Валле;

4. "Мир Дикого Запада" - американский фантастический сериал, созданный Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. Место действия - вымышленный футуристический парк развлечений "Мир Дикого запада", населённый андроидами;

5. "Твин Пикс" - драматический телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Действие сериала происходит в вымышленном городке Твин Пикс на северо-западе штата Вашингтон рядом с канадской границей;

Абоненты MegaCom могут сами выбирать, где и когда воспользоваться сервисом: по дороге на отдых, в транспорте, в кафе в ожидании встречи или дома в компании друзей и родных. Сервис доступен с компьютера, планшета или смартфона.

Стоимость подключения - 0 сомов, абонентская плата – 15 сомов в сутки. Чтобы получить доступ к онлайн-сервису Amediateka, необходимо набрать команду *4141#✆ и подписаться на портал.

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