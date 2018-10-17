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Китайская сторона готова в 2019 году начать ремонт 60 улиц Бишкека

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 октября, состоялась встреча мэра Бишкека Азиза Суракматова с делегацией канцелярии Советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в КР.

В ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и установление контактов с вновь назначенным представителем канцелярии Ли Юе.

Отмечается, что участники встречи выразили готовность начать в 2019 году вторую фазу проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет средств гранта КНР.

Во встрече приняли участие также вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев, советник Посольства КНР в КР по торгово-экономическим вопросам Сунь Хэ и первый секретарь Посольства КНР в КР Чэнь Юнган.

Напомним, в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети" планируется отремонтировать в течение нескольких лет более ста улиц. В рамках первой фазы - 49 улиц, а в рамках второй – 60. Помимо укладки дорожного покрытия на проезжей части, предусматривается также нанесение разметки, обустройство тротуаров и ирригационной системы.


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URL: https://www.vb.kg/374315
Теги:
Азиз Суракматов, грант, дороги, Китай, посольство, Бишкек, ремонт дорог
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