Китайская сторона готова в 2019 году начать ремонт 60 улиц Бишкека

Сегодня, 17 октября, состоялась встреча мэра Бишкека Азиза Суракматова с делегацией канцелярии Советника по торгово-экономическим вопросам при Посольстве КНР в КР.

В ходе которой были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и установление контактов с вновь назначенным представителем канцелярии Ли Юе.

Отмечается, что участники встречи выразили готовность начать в 2019 году вторую фазу проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет средств гранта КНР.

Во встрече приняли участие также вице-мэр столицы Бакытбек Дюшембиев, советник Посольства КНР в КР по торгово-экономическим вопросам Сунь Хэ и первый секретарь Посольства КНР в КР Чэнь Юнган.

Напомним, в рамках проекта "Развитие улично-дорожной сети" планируется отремонтировать в течение нескольких лет более ста улиц. В рамках первой фазы - 49 улиц, а в рамках второй – 60. Помимо укладки дорожного покрытия на проезжей части, предусматривается также нанесение разметки, обустройство тротуаров и ирригационной системы.