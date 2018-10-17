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В Бишкеке 140 детей стоят на учете в милиции, 1200 - у школьных психологов

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- Оксана Гут
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Накануне, 17 октября, в средней школе №25 под председательством вице-мэра Бишкека Асель Куламбаевой состоялось расширенное совещание с директорами школ и инспекторами по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Темой обсуждения совещания стала профилактика правонарушений среди учащихся общеобразовательных учреждений Бишкека.

С докладами выступили начальник инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Бишкека, начальник УОБДД ГУВД по Бишкеку и начальник управления образования мэрии столицы Сауле Мейрманова.

По словам последней, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоят 140 детей. Для организации первичной профилактики в школах проводится работа социально-психологической службы.

Так, в 2017-2018 учебном году школьными психологами было проведено тестирование среди учащихся 5-11 классов в количестве 67 840 детей на выявление группы риска, на раннее выявление девиантного поведения у учащихся.

Из них 1200 (1,8%) учащихся были взяты на учет школьными психологами. С данными детьми и их родителями проводятся индивидуальные консультационные работы, тренинги, игры-тренинги, разработаны информационные и образовательные программы, направленные на обучение конструктивному поведению в кризисных ситуациях.

Для профилактики правонарушений среди учащихся школ мэрией столицы разработана комплексная городская программа "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на 2015-2017 годы". В рамках, которой проводятся мероприятия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию школьников, профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, профилактика алкоголизма, употребления наркотических веществ, табачных изделий, бродяжничества и попрошайничества среди несовершеннолетних, мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.


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URL: https://www.vb.kg/374319
Теги:
дети, несовершеннолетние, школа, преступление, психология, МВД, мэрия
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