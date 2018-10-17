Представительство МВД КР в РФ удивляется, почему "рэкетиры" на свободе

Представительство МВД КР в РФ выразило недоумение и негодование по поводу того, что правоохранительные органы Москвы уже во второй раз отпускают на свободу подозреваемых в рэкете Касымбекова Мадияра и Абдилманап уулу Аскара. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, представительство МВД КР в РФ осуществляло сбор информации о противоправных деяниях лиц, которые от имени "вора в законе К.К" (Камчы Кольбаева - ред.) занимались поборами, вымогали деньги и грабили своих соотечественников в помещении ангара, расположенного на территории таксопарка.

"При проведении обыска в помещении таксомоторной компании обнаружены помеченные денежные средства в размере 10 000 рублей, пневматический пистолет на базе "ПМ", иная сумма денежных средств, а также водительские удостоверения в количестве 54 штук, паспорта граждан Кыргызской Республики в количестве 35 штук и военные билеты в количестве 3 штук. Кроме этого изъяты наручные часы, принадлежащие потерпевшему. Все вышеуказанные предметы были приобщены к материалам дела. Однако в ходе следствия, несмотря на имеющиеся явные факты вымогательства, обнаружение и изъятие вымогаемых денежных средств, и где потерпевшие указывают на тех же самых лиц, уже во второй раз подозреваемых снова отпустили. Подобный факт не может не вызвать удивление, изумление и негодование, - говорится в пресс-релизе МВД.

Отмечается, что расследование проводит все тот же следственный отдел ОМВД России по Нагорному району Москвы.

"В настоящее время Представительством МВД КР в РФ устанавливаются владельцы паспортов, водительских удостоверений и военных билетов, изъятых во время обыска. такси Списки владельцев паспортов водительских удостоверений и военных билетов указаны ниже", - сообщает представительство МВД КР в РФ..

В связи с вышеуказанными фактами Представительство МВД КР в РФ просит владельцев удостоверяющих личность документов обратиться по телефону +7(926) 890-87-00 или по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.62 стр.1,метро "Добрынинская" (Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации)

Список изъятых во время обыска документов:

Паспорта

1.Кадырахунов Нурбек Матраимович 23.03.1988г.р.

2.Абдуллаев Кудайберди Ысманалиевич 25.07.1989г.р.

3.Нурбаев Руслан Толонович 04.07.1993г.р.

4.Усенов Нурлан Кенешбекович01.08.1989г.р.

5.Замиров Азамат Замирович 18.07.1984г.р.

6.Имангазиев Улук Сергекович 23.11.1993г.р.

7.Нурумбетов Жолдошбек Айтмайрекович 28.11.1966г.р.

8.Ормонов Улан Таалайович 22.08.1988г.р.

9.Каманбаев Ринат Чубакович 30.01.1987г.р.

10.Полотбек уулуАзамат 30.04.1992г.р.

11.Тенизбаев Мирлан Бактыбекович 22.12.1993г.р.

12.Садыков Улан Токтобекович 29.07.1990г.р.

13.Максатбеков Тилек Максатбекович 06.01.1994г.р.

14.Ботоев Баратбек Абдиллаевич 28.06.1988г.р.

15.Кочоров Самат Арапбаевич 11.10.1985г.р.

16.Адибаев Эдилбек 27.02.1982г.р.

17.Каракулов Нурсейит 16.09.1992г.р.

18.Гоманюк Дмитрий Александрович 01.11.1976г.р.

19.Кубанычбеков Эрлан 07.12.1991г.р.

20.Абдуллаев Бакытбек 23.04.1992г.р.

21.Саипжан уулу Бекжан 29.09.1992г.р.

22.Киргизбаев Кожомберди Абасканович 09.10.1985г.р.

23.Семенов Солтан Хусеевич 23.06.1973г.р.

24.Муратбек уулуАлымбек 10.03.1990г.р.

25.Раманкулов Руслан 06.11.1996г.р.

26.Нуралиев Залкарбек Юсупалиевич 02.07.1987г.р.

27.Курамаев Нурлан Ибрагимович 15.06.1991г.р.

28.Абдыразаков Арстанбек 18.12.1984г.р.

29.Лисицын Александр Владимирович 18.09.1986г.р.

30.Акимжанов Бакытбек Акимжанович 08.07.1979г.р.

31.Токтобек уулу Исламбек 15.01.1992г.р.

32.Кубанычбек уулу Тынчтыкбек 01.09.1992г.р.

33.Тункатарова Кульнур Жолдошбековна 18.05.1987г.р.

34.Жумакадыров Курманбек 18.07.1979г.р.

35.Макенбаев НурланЧолпонбаевич 27.08.1988г.р.

Водительские удостоверения

1.Садиров Аловидин Токтоназарович 22.03.1983г.р.

2. Гоманюк Дмитрий Александрович 01.11.1976г.р.

3.Сеитмуратов Есенбек Жоробаевич 02.07.1985г.р.

4.Шамшиев Тургунбек Шераалиевич 12.12.1981г.р.

5.Отамирзаев Мухамадамин 07.02.1973г.р.

6.Шамшидов БактыбекТенизбаевич 18.03.1979г.р.

7.Турсинов Азат Якупович 15.01.1964г.р.

8.Шамшиев Дурусбек Рамматиллаевич 03.05.1996г.р.

9.Абдрахманов Доолатбек Гапарович 18.03.1985г.р.

10.Каманбаев Ринат Чубакович 30.01.1987г.р.

11.Усенов Нурлан Кенешбекович 01.08.1989г.р.

12.Кантов Талантбек 23.07.1964г.р.

13.Ахматалиев Бакытбек 22.04.1991г.р.

14.Боронов Хасанбай Эргешович 09.11.1974г.р.

15.Бегали уулу Мурат 05.12.1991г.р.

16.Абдуманапов Мирбек Шергазиевич 07.12.1977г.р.

17.Сатвалдиев Тухтосин Адылжанович 12.04.1992г.р.

18.Кыпчакбаев Эрмек Базарбаевич 08.01.1989г.р.

19.Мурзаханов Дамирбек Каримбердыевич 11.06.1986г.р.

20.Бакиров Дамирбек Акбаралиевич 23.10.1979г.р.

21.Кожобеков Канатбек Сабыржанович 01.07.1987г.р.

22.Абдибасит уулу Жолдошбай 21.11.1993г.р.

23.Абдираимжан уулу Жакшылык 12.11.1990г.р.

24.Самидинов Апсамат Кочкорович 07.02.1990г.р.

25.Селиванов Валерий Юрьевич 03.09.1992г.р.

26.Жусупмаматов Болотбек Жусупмаматович 02.04.1994г.р.

27.Кадырахунов Нурбек Матраимович 23.03.1988г.р.

28.Камилжанов Бахрамжон Кадиржанович 02.07.1986г.р.

29.Маматалиев Дилшоджон Пазылжанович 16.04.1989г.р.

30.Абдыраимов Кубаныч Солдатович 10.04.1987г.р.

31.Бекбаев Исабек Маматжанович 14.02.1992г.р.

32.Борбашев Саматбек Жоробекович 17.06.1992г.р.

33.Жээнбе уулуАскатбек 02.05.1992г.р.

34.Жунусов Аман Узенкулович 26.02.1988г.р.

35.Сыдыков Жыргалбек Каныбекович 02.11.1986г.р.

36.Маллаев Акбарали Хамдамович 17.01.1988г.р.

37.Садыков Улан Токтобекович 29.07.1990г.р.

38.Азизбеков Кудайберди Кожобердиевич 16.06.1985г.р.

39.Момунов Сапарбай Момунович 22.08.1991г.р.

40.Саипжан уулу Бекжан 29.09.1992г.р.

41.Асланбеков Саян Асланбекович 23.09.1986г.р.

42.Оржоев СабиралиАзиевич 08.05.1971г.р.

43.Кочоров Самат 11.10.1985г.р.

44.Кубанычбеков Эрлан Кубанычбекович 07.12.1991г.р.

45.Нураев Замирбек Шамшидинович 18.04.1983г.р.

46.Турсунбаев Урмат Токтосунович 29.07.1987г.р.

47.Токтобаев Актилек Назарбекович 22.10.1988г.р.

48.Орозмамат уулу Бектен 30.09.1992г.р.

49.Тиленбаев Суйунбек Кадырбекович 10.12.1978г.р.

50.Акыев Адыл Анарбекович 15.10.1990г.р.

51.Садыбакасов Эрнис Адылбекович 30.06.1987г.р.

52.Усмонов Иляс Эркиногли 29.06.1992г.р.

53.Зайнабидинов Шерикбек Зайнабидинович 07.05.1995г.р.

54.Садыков Альберт Ырысбекович 27.03.1995г.р.

Военные билеты

1.Мирзаев Руслан Уматиевич 08.08.1982г.р.

2.Мекеев Нурбек Ыбырайымович 26.12.1981г.р.

3.Маданбеков Элдияр Абылбекович 10.11.1985г.р.