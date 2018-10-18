Чингиз Айдарбеков планирует реформу дипломатической службы

Премьер-министр КР Абылгазиев поставил конкретные задачи по усилению координирующей роли МИД КР в осуществлении единой внешнеполитической линии Кыргызской Республики и эффективному продвижению национальных интересов Кыргызской Республики на международной арене, сообщает пресс-служба МИД КР.

Со своей стороны, Министр Айдарбеков доложил о запланированных первоочередных мерах по реформе дипломатической службы и оптимизации деятельности Министерства.

Министр Ч.Айдарбеков выразил благодарность Президенту КР С.Ш.Жээнбекову, Премьер-министру КР М.Д.Абылгазиеву, депутатам Жогорку Кенеша КР за оказанное высокое доверие и заверил в том, что приложит все свои силы к тому, чтобы выполнить поставленные перед Министерством иностранных дел КР задачи.

Вчера, 17 октября 2018 года Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев представил коллективу Министерства иностранных дел Кыргызской Республики нового Министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова.