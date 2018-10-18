Минтранс ответил на заявление депутата Жапарова про "колбасу"

Пресс-служба Минтранса распространила заявление ведомства в ответ на изречение депутата парламента Акылбека Жапарова, что "из дороги Бишкек-Кара-Балта сделали Сокулук-Кара-Балта, как колбасу съели 8,5 км".

Министерство транспорта и дорог КР, относительно реализации Проекта по усовершенствованию транспортного коридора ЦАРЭС-3, Фаза 4 (автодорога Бишкек-Ош, участок Бишкек-Кара-Балта), предусматривающую реконструкцию участка км 8,5 – км 61, протяженностью 52,5 км, сообщает следующее.

Участок г. Бишкек-г. Кара-Балта (км 15,9 - 61), протяженностью 45,1 км

По согласованию с Азиатским банком развития, Министерством транспорта и дорог КР был объявлен тендер на строительные работы участка с км 15,9 – по км 61, протяженностью 45,1 км, автодороги Бишкек-Ош (г. Бишкек - г. Кара-Балта). По итогам тендерных процедур подписан контракт с Подрядной организацией Сhina Railway № 5 на строительные работы. На сегодняшний день на данном участке ведутся полномасштабные строительные работы.

Участок г. Бишкек-г. Кара-Балта (км 8,5–15,9), протяженностью 7,4 км

По участку с км 8,5 – по км 15,9, протяженностью 7,4 км автодороги Бишкек-Ош, в настоящее время разрабатываются тендерные документы. В ближайшее время планируется объявить тендер на отбор подрядной организации по данному участку.