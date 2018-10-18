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Задержан подозреваемый в угоне автомобиля

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- ВБ
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В дежурную часть территориального отдела милиции поступила информация об угоне автомашины марки "Фольксваген Гольф 2". Заявитель сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели автомобилем марки "Фольксваген Гольф 2" серебристого цвета, припаркованным в одном из домов села Нижняя-Ала-Арча. Данный факт зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Аламединского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СКМ ОВД Аламудунского района обнаружили указанный автомобиль на частной заправке в селе Озерное. Вскоре был задержан и подозреваемый. Им оказался 31-летний житель Аламудунского района.

По данному факту следственной службой ОВД Аламудунского района было возбуждено уголовное дело по статье 172 (Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. В ходе следствия сотрудниками милиции была установлена причастность задержанного лица к разбойному нападению на женщину в селе Озерное, где путем угрозы физической расправы и нанесением телесных повреждений отобрал сотовый телефон. В настоящее время устанавливается причастность данного лица к другим преступлениям.

Следствие продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/374331
Теги:
ГУВД, задержание, ограбление, угон, Чуйская область, Бишкек, уголовное дело
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
18.10.2018, 12:26
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 7
Комментариев: 46

Видимо какой-то недавно освободившийся зек или наркоман. Сначала машину с частного двора угнал, а потом еще телефон отобрал.

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