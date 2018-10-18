Задержан подозреваемый в угоне автомобиля

В дежурную часть территориального отдела милиции поступила информация об угоне автомашины марки "Фольксваген Гольф 2". Заявитель сообщил, что неизвестные лица незаконно завладели автомобилем марки "Фольксваген Гольф 2" серебристого цвета, припаркованным в одном из домов села Нижняя-Ала-Арча. Данный факт зарегистрирован в книге учета преступлений ОВД Аламединского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СКМ ОВД Аламудунского района обнаружили указанный автомобиль на частной заправке в селе Озерное. Вскоре был задержан и подозреваемый. Им оказался 31-летний житель Аламудунского района.

По данному факту следственной службой ОВД Аламудунского района было возбуждено уголовное дело по статье 172 (Неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГУВД города Бишкек. В ходе следствия сотрудниками милиции была установлена причастность задержанного лица к разбойному нападению на женщину в селе Озерное, где путем угрозы физической расправы и нанесением телесных повреждений отобрал сотовый телефон. В настоящее время устанавливается причастность данного лица к другим преступлениям.

Следствие продолжается.