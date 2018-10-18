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С терроризмом будут бороться в интернете

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- Бакыт Стамов
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Сегодня в резиденции "Ала-Арча" под председательством Кыргызстана проходит очередное 33-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС). В нем приняли участие делегации компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Открыл заседание РАТС ШОС директор АТЦ ГКНБ и заместитель главы ГКНБ Асылбек Кожобеков, который в своем выступлении отметил, что угроза терроризма на сегодняшний день крайне актуальна.

- Советом РАТС ШОС утверждены мероприятия экспертных групп по вопросам противодействия использования сети Интернет в террористических и экстремистских целях. Кроме того, подведены итоги семинара по противодействию кибертерроризму, проведенного в Китае, - сказал он.

В ходе заседания было принято решение о передаче председательства в Совете РАТС ШОС от Кыргызстана к Российской федерации.

Следующее заседание РАТС ШОС пройдет в марте 2019 года на территории Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/374334
Теги:
ГКНБ, ШОС, Россия, экстремизм, терроризм, Кыргызстан, Асылбек Кожобеков
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