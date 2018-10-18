Издевательство, а не реформа: лечиться бишкекчанам будет не у кого?

Как уже ранее сообщалось в "Вечернем Бишкеке", тринадцатого августа министр здравоохранения подписал приказ об оптимизации столичных центров семейной медицины. И, по данным VB.KG, завтра одобрительное решение может быть уже принято.

Почему эту "реформу" нельзя допускать ни в коем случае?

Начнем с того, что в прошлом году был ликвидирован Департамент здравоохранения, при котором было более 40 лечебных учреждений города, в том числе 19 центров семейной медицины. После реорганизации Минздрав забрал учреждения под свое управление. При этом, как рассказывают сами руководители ЦСМ, идея была, вроде бы, неплохой. Но "споткнулась" о пресловутый человеческий фактор – из Минздрава на происходящее в ЦСМ никто особо внимания не обращал, отчеты не запрашивал.

А теперь и вовсе – Минздрав решил провести реформу-оптимизацию. В чем ее суть? Идея в том, чтобы на первом этапе создать четыре объединенных ЦСМ в четырех районах, которые будут отвечать за кадры и финансы. А оставшиеся ЦСМ станут филиалами и будут подчиняться им во всем. Основание для всего этого - постановление Правительства КР "Об оптимизации штатной численности государственных органов исполнительной власти КР" от 7 мая 2018 года №227.

Ранее начальник Управления человеческими ресурсами и организационной работы Минздрава Анара Ешходжаева поясняла "Вечернему Бишкеку", что "при сокращении штатов на примере одного района новшество коснется только административно–управленческого аппарата, бухгалтерии и прочего персонала - сократится 60,5 ставки, а физических лиц - всего 35, из них половина будет по желанию трудоустроена в ОЦСМ или в его филиалы. То есть фактическое сокращение с выплатой компенсации в размере двухмесячной заработной платы составит 15–17 человек. Предполагаемая сумма высвобождаемых средств при укрупнении ЦСМ составит десять с половиной миллионов сомов".

Но вот вопрос, почему Минздрав так вольно решил интерпретировать постановление Правительства? Почему решил "оптимизировать" и "высвободить средства", путем "скрещивания" ЦСМ и, по факту, увольнения рядовых медиков, на которых лежит основная нагрузка? Но, при этом, ни слова не говорится о, собственно, сокращении единиц в самом Министерстве здравоохранения?

Тем более, что при вот этих всех оптимизациях возникает и другой риск – дело в том, что МЗ КР задумал еще один инструмент – перепрофилировать узкопрофильных специалистов в "семейных" врачей. Что это означает? За 4 месяца гинекологов хотят переучить в педиатров, педиатров в терапевтов, терапевты за эти же 4 месяца должны, якобы, научиться разбираться в гинекологических и педиатрических вопросах.

Но это ведь невозможно, скажут наши читатели! И это правда. Более того, ни один уважающий себя и профессию врач на такое не пойдет, а, значит, все эти узкопрофильные специалисты, на которых львиная работа в ЦСМ, попросту уйдут. Кто куда – в частные клиники, уедут в зарубежье, да куда угодно. Но брать на себя дополнительную нагрузку и ответственность вряд ли кто-то захочет.

Но самое главное, что под всей этой "реформой" лежит утверждение, что ни за одним из ЦСМ не значится кредиторской задолженности. А вот тут может быть не просто проблема, а самый настоящий подлог! По данным VB.KG, директоров ЦСМ буквально вынудили подписывать заявления, что по бухгалтерии у них все "чисто", и они просят скорее провести перерегистрацию ЦСМов. Однако у каждого ЦСМ эти задолженности есть – от нескольких сот тысяч до 3,5 миллионов сомов. Где-то деньги получены, но еще не выплачены поставщикам услуг, у кого-то висят, и также еще не выплачены долги перед Соцфондом, Налоговой или коммунальными услугами. Ужас в том, что, судя по всему, Минздрав решил скрыть эти данные, чтобы побыстрее протащить свою "реформу".

Об этом в курсе, кстати, и в парламенте. Комитет ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению от 24 сентября 2018 года поручил Министерству здравоохранения КР для более детального изучения проводимой оптимизации первичной медико-санитарной помощи г. Бишкек создать межведомственную рабочую группу с привлечением всех заинтересованных сторон, в том числе депутатов Жогорку Кенеша КР и Бишкекского городского кенеша, мэрии г. Бишкек, Бишкекского управления юстиции, Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР, Министерства финансов КР, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, ЦК Профсоюза работников здравоохранения КР, общественных советов Министерства здравоохранения и Фонда обязательного медицинского страхования. Однако комиссия такая создана так и не была, как и не провела свою работу и не вынесла заключение.

А депутат Аида Исмаилова и вовсе обратилась к министру юстиции Джаманкулова с просьбой вопрос перерегистрации приостановить до выяснения полных обстоятельств и проведения соответствующих проверок по сведениям кредиторских задолженностей центров семейной медицины.

Если глава Минюста услышит просьбу из парламента, а сами депутаты ЖК КР обратят на происходящее внимание, возможно, действительно, процесс будет не только приостановлен, но и будет повод завести дела за, по сути, подлог на государственном уровне.

VB.KG в свою очередь обращается к депутатам парламента, Генеральную прокуратуру, Налоговую службу и к Соцфонду с просьбой прояснить этот вопрос, в т.ч. по задолженностям, и, действительно, приостановить весь этот губительный для системы столичного здравоохранения процесс до выяснения всех рисков.