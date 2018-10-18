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ОАО "МАМ" обслужило более 2,6 млн пассажиров за 9 месяцев 2018 года

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- ВБ
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ОАО "Международный аэропорт "Манас" за 9 месяцев 2018 года обслужило 2 миллиона 667 тысяч 862 человека. Из них на внутренних авиалиниях пассажиропоток составил 907 тыс. 798 человек, на международных – 1 млн 760 тыс. 64 человека.

Так, в сутки ОАО "МАМ" обслуживало в среднем 9,8 тыс. пассажиров, а в 2016 году - 8,3 тыс. пассажиров.

Также за этот период было обслужено 23 тыс. 667 рейсов. Из них по международным направлениям обслужено 15 тыс. 630 рейсов, а по внутренним направлениям - 8 тыс. 37 рейсов.

По отдельности:

Бишкекский филиал ОАО "МАМ" обслужил 15 тыс. 579 рейсов: внутренние – 3 тыс. 978, международные – 11 тыс. 601. Пассажиропоток составил 1 млн 609 тыс. 2 человека. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 449 тыс. 534 человека, на международных – 1 млн 159 тыс. 468 человек.

Ошский филиал ОАО "МАМ" обслужил 7 тыс. 654 рейса: внутренние – 4 тыс. 6, международные – 3 тыс. 648. Пассажиропоток составил 1 млн 38 тыс. 201 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 488 тыс. 766 человек, на международных - 549 тыс. 435 человек.

Иссык-Кульский филиал ОАО "МАМ" обслужил 280 рейсов: внутренние – 117, международные – 163. Пассажиропоток составил 11 тыс. 458 человек. Из них на внутренних авиалиниях обслужено 5787 человек, на международных - 5671 человек.


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URL: https://www.vb.kg/374341
Теги:
авиация, аэропорт, Ош, Бишкек, перелет, Аэропорт "Манас"
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