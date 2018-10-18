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Так когда можно получить заветное "суйунчу" за рождение ребенка?

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- Бакыт Стамов
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Министерство труда и социального развития КР разъяснило на счет выплаты "балага суйунчу" редакции VB.KG, куда ранее обратилась возмущённая гражданка, которой было отказано в выплате данного денежного пособия.

По данным ведомства, действительно, вначале согласно статье 7 Закона КР "О государственных пособиях в КР" было установлено, что срок обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка "балага суйунчу" не может превышать одного года со дня рождения ребенка.

"Однако, 30 марта 2018 года Жогорку Кенешом КР были утверждены поправки в статью 7 Закона КР "О государственных пособиях в КР", предусматривающее сокращения срока обращения за "балага суйунчу" с одного года до шести месяцев. Данная норма вступила в силу с 1 апреля 2018 года", - сообщает МТСР КР.

Напомним, ранее на сайте VB.KG вышел материал "Чиновники обманывают родителей с выдачей "балага суйунчу", где гражданка Кыргызстана пожаловалась, что ей было отказано в выплате денег, так как с момента рождения ее ребенка прошло 8 месяцев.

"Я еще в начале года читала разные статьи по поводу этой программы. везде писали, что до года все можно получить. А изначально вообще писали, что в любое время любому ребенку, рожденному после 2018 года, можно получить эти деньги. В итоге что происходит? Куда деваются деньги? Для чего наше государство так рекламирует, что оно якобы заботится о наших детях, о наших гражданах?", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/374345
Теги:
Министерство социального развития, Кыргызстан, балага суйунчу
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