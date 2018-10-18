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Спецслужбы следят за социал-демократами? ГКНБ отрицает

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- Екатерина Улитина
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Депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что за зданием "Форум", где находится штаб партии СДПК, ведется слежка. Народная избранница подозревает, что в машине, которая постоянно стоит у здания, дежурят чекисты.

- Мне об этом сообщили охранники "Форума". Однажды они даже поймали одного из них, - возмутилась депутат.

Накануне, выступая на конференции бишкекской территориальной организации СДПК, где Ирину Карамушкину избрали главой столичной ячейки, она сообщила, что к социал-демократам приходят люди, которые представляются сотрудниками ГКНБ. В комментарии VB.KG Ирина Юрьевна уточнила, что к члену партии, после участия во флешмобе ко дню рождения Алмазбека Атамбаева, домой пришли люди, утверждающие, что они из спецслужб.

- Они задавали вопросы о том, что она делала у здания "Форум", спрашивали, чем занимается. Женщина немолодая, очень разволновалась после разговора. Непонятно, почему чекисты позволяют себе так нарушать права человека, вторгаться в их личное пространство и задавать вопросы, - сказала Карамушкина.

По словам депутата, это не единственный случай за последнее время. Еще несколько подобных жалоб она получила от сотрудников партии и социал-демократов, которые занимаются бизнесом.

В ГКНБ утверждают, что их сотрудники не используют подобные методы в своей работе.

- ГКНБ такими делами не занимается. Сейчас в своих политических интересах некоторые готовы всех собак на нас вешать. Мы не занимаемся незаконной слежкой и допросами. У нас своих дел хватает, - ответили VB.KG в пресс-службе ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/374347
Теги:
ГКНБ, СДПК, Ирина Карамушкина, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Самат Медетов
18.10.2018, 16:26
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Комментариев: 2


Мы не занимаемся незаконной слежкой и допросами.

ахахах, откуда тогда записи всяких переговоров, за которые того же Исаева задерживали? 

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Заман Бероев
18.10.2018, 16:42
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Комментариев: 4

Лучше бы чекисты за радикалами-исламистами следили  или за ОПГ. СДПК партия выдвинувшая Сооронбая Шариповича. 

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