Спецслужбы следят за социал-демократами? ГКНБ отрицает

Мы не занимаемся незаконной слежкой и допросами.
ахахах, откуда тогда записи всяких переговоров, за которые того же Исаева задерживали?
Депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что за зданием "Форум", где находится штаб партии СДПК, ведется слежка. Народная избранница подозревает, что в машине, которая постоянно стоит у здания, дежурят чекисты.
- Мне об этом сообщили охранники "Форума". Однажды они даже поймали одного из них, - возмутилась депутат.
Накануне, выступая на конференции бишкекской территориальной организации СДПК, где Ирину Карамушкину избрали главой столичной ячейки, она сообщила, что к социал-демократам приходят люди, которые представляются сотрудниками ГКНБ. В комментарии VB.KG Ирина Юрьевна уточнила, что к члену партии, после участия во флешмобе ко дню рождения Алмазбека Атамбаева, домой пришли люди, утверждающие, что они из спецслужб.
- Они задавали вопросы о том, что она делала у здания "Форум", спрашивали, чем занимается. Женщина немолодая, очень разволновалась после разговора. Непонятно, почему чекисты позволяют себе так нарушать права человека, вторгаться в их личное пространство и задавать вопросы, - сказала Карамушкина.
По словам депутата, это не единственный случай за последнее время. Еще несколько подобных жалоб она получила от сотрудников партии и социал-демократов, которые занимаются бизнесом.
В ГКНБ утверждают, что их сотрудники не используют подобные методы в своей работе.
- ГКНБ такими делами не занимается. Сейчас в своих политических интересах некоторые готовы всех собак на нас вешать. Мы не занимаемся незаконной слежкой и допросами. У нас своих дел хватает, - ответили VB.KG в пресс-службе ГКНБ.