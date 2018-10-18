Спецслужбы следят за социал-демократами? ГКНБ отрицает

Депутат ЖК Ирина Карамушкина заявила, что за зданием "Форум", где находится штаб партии СДПК, ведется слежка. Народная избранница подозревает, что в машине, которая постоянно стоит у здания, дежурят чекисты.

- Мне об этом сообщили охранники "Форума". Однажды они даже поймали одного из них, - возмутилась депутат.

Накануне, выступая на конференции бишкекской территориальной организации СДПК, где Ирину Карамушкину избрали главой столичной ячейки, она сообщила, что к социал-демократам приходят люди, которые представляются сотрудниками ГКНБ. В комментарии VB.KG Ирина Юрьевна уточнила, что к члену партии, после участия во флешмобе ко дню рождения Алмазбека Атамбаева, домой пришли люди, утверждающие, что они из спецслужб.

- Они задавали вопросы о том, что она делала у здания "Форум", спрашивали, чем занимается. Женщина немолодая, очень разволновалась после разговора. Непонятно, почему чекисты позволяют себе так нарушать права человека, вторгаться в их личное пространство и задавать вопросы, - сказала Карамушкина.

По словам депутата, это не единственный случай за последнее время. Еще несколько подобных жалоб она получила от сотрудников партии и социал-демократов, которые занимаются бизнесом.

В ГКНБ утверждают, что их сотрудники не используют подобные методы в своей работе.