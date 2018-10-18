Президент Жээнбеков пригрозил тем, кто саботирует судебно-правовую реформу

"Со всей строгостью будет рассмотрена ответственность руководителей, чьи ведомства саботируют реализацию судебно-правовой реформы", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 18 октября, на совещании по вопросам реализации судебно-правовой реформы.

Как напомнил Глава государства, во время заседания Совета по судебной реформе в мае 2018 года, была поставлена задача скорейшей реализации судебно-правовой реформы и даны соответствующие поручения государственным органам.

"Без судебно-правовой реформы государство не сможет развиваться дальше. По мнению кыргызстанцев, самыми коррумпированными органами являются судебные и правоохранительные органы. Мы должны в корне менять такую ситуацию. Народ ждет, что судебно-правовая реформа наконец-то будет реализована, мы должны оправдать ожидания и доверие граждан. К сожалению, некоторые государственные органы считают, что никаких изменений не последует, все останется как прежде. Такого не будет, требования будут усилены. Пока не реализуете все задачи, поставленные перед вами, спокойной жизни не ждите", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

На совещании были обсуждены вопросы создания Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП), системы пробации, готовности судебной системы к работе в новых условиях (установка аудио и видеофиксации в залах судебных заседаний).

Была отмечена низкая готовность Государственной службы исполнения наказаний к внедрению системы пробации и дано задание устранить недостатки в оставшийся срок.

Как было отмечено, Единый реестр, состоящий из 4-х блоков - регистрация заявления в Едином реестре, досудебное производство, производство в судах, исполнение уголовных наказаний - должен начать работу в полном объеме с 1 января 2019 года. На сегодняшний день только первый блок, касающийся регистрации заявлений, прошел апробацию.

По словам вице-премьер-министра КР Жениша Раззакова, ведется систематическая работа поэтапного перехода на ЕРПП. Предусмотрено принятие 8 новых законов, 26 постановлений Правительства. Вопросы финансирования полностью решены. В формировании ЕРПП принимают участие такие госорганы, как Генпрокуратура, МВД, ГКНБ, ГСИН, ГСБЭП, ГКИТС, а также судебная система. Проводится обучение сотрудников для дальнейшей работы с данной системой.

Жениш Разаков отметил, что с 1 января 2019 года намечается поэтапное внедрение ЕРПП. Руководители Генеральной прокуратуры, МВД, ГКНБ, ГСБЭП, Министерства финансов проинформировали о работе, которая ведется в рамках реализации задач.

Члены экспертной рабочей группы по мониторингу хода судебной реформы высказали свое мнение по ходу реализации создания ЕРПП, отметив важность этой системы для судебно-правовой реформы, борьбы с коррупцией в правоохранительных органах и формирования уголовно-правовой статистики в стране.

Президент Сооронбай Жээнбеков поставил задачу принять дополнительные меры по ускорению процесса. До 1 декабря 2018 года должны быть устранены все помехи и начата соответствующая работа, с 1 января 2019 года все вышеназванные органы должны начать работу в рамках ЕРПП.

В завершение встречи Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз напомнил о персональной ответственности руководителей министерств и ведомств за реализацию судебно-правовой реформы.

В совещании приняли участие члены экспертной рабочей группы по мониторингу хода судебной реформы, сотрудники Аппарата Президента КР, руководители соответствующих государственных органов.