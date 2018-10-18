Горная техника. Этапы добычи золота на Кумторе

Рудник Кумтор оснащён самым современным парком горной техники. На карьере бесперебойно работает 99 самосвалов фирмы Caterpillar. грузоподъёмностью от 145 до 185 т, 9 буровых станков и 14 экскаваторов. Об этом сообщает сайт КГК.

Как отмечается, для поддержания инфраструктуры в карьере также имеется вспомогательная техника – 16 бульдозеров и 11 грейдеров.

"Людей на карьер доставляют на КАМАЗах, или, как их называют в народе, вахтовках. Буровые станки, работающие в карьере, способны бурить на глубину до 12,5 метров. Средняя скорость бурения –120 оборотов в минуту. За одну смену в карьере бурят около 230 скважин. Процесс бурения на руднике является не только частью геологоразведочных работ для выяснения содержания золота, но и первым этапом проведения взрывных работ в карьере", - поясняет КГК.

Взрывные работы в карьере производятся для того, чтобы раздробить скальную породу.

"В зоне вечной мерзлоты порода твёрдая, и её невозможно транспортировать без помощи взрывных работ. После принятия решения о том, где именно нужно производить взрыв, вся зона огораживается в блок, на котором бурят сеть из нескольких десятков скважин, куда позже закладывается взрывчатое вещество с детонатором. При этом, соблюдение техники безопасности при производстве взрыва имеет первостепенную значимость для всех сотрудников, задействованных в работах на карьере. Перед взрывом горный мастер обеспечивает вывод из карьера персонала и тяжёлой техники на безопасное расстояние".

После к местам взрыва после расчистки дорог подъезжают экскаваторы.

"На руднике работают два вида экскаваторов. Самый большой из них – Hitachi EX3600-6. Руду экскаваторы погружают на самосвалы. Но для того, чтобы достичь золотосодержащей руды, необходимо провести масштабные вскрышные работы, то есть буквально снять слой пустой породы. Самосвалы, транспортирующие пустую породу, выгружают её на специальных отвалах. Самосвалы, перевозящие золотосодержащую руду, следуют по другому маршруту – везут руду на дробилку, где она перемалывается до приемлемых размеров и далее по конвейеру поступает на фабрику", - добавляют специалисты.