ТЭЦ Бишкека. Эксперт напомнил о рисках

Кабмин наступает на те же грабли, что и с модернизацией ТЭЦ - строительство химцеха прошло без ТЭО. Это грозит несоответствием и создает огромный риск, что из-за недостатка воды не будут работать как старые энергоагрегаты, так и новые. Об этом VB.KG рассказал эксперт по энергоотрасли Расул Умбеталиев.

Стоит отметить, что строительство цеха химводоочистки первой очереди на столичной ТЭЦ ОАО "Электрические станции" завершили 1 октября 2018 года. Он обошелся КР 4,5 миллиона долларов. Однако эксперт по энергетике Расул Умбеталиев уверен, что произошедшая 26 января 2017 года авария на столичной ТЭЦ показала, насколько неправильно поступили власти, начав модернизацию. Сейчас складывается ситуация, аналогичная предыдущей.

- Еще в 2013 году я говорил, что это тоже самое, что ставить новый двигатель от последней марки "Мерседеса" на старый "Запорожец" – лишняя и бессмысленная трата средств. Неудивительно, что по техническим параметрам новое оборудование превышало возможности ТЭЦ. Итог – разрыв оборудования. Но самая главная ошибка, что модернизация ТЭЦ на миллионную сумму проводилась без ТЭО и проекта, хотя даже небольшой дом без проекта не строится. А здесь должны были быть согласованы вопросы водоснабжение, куда пойдет тепло и т.д. Наши же руководители энергоотрасли просто отдали все на откуп китайской компании, - подчеркивает Умбеталиев.

К тому же, два новых энергоблока по 150 мегаватт - слишком мощные для нашей ТЭЦ, считает эксперт.

- Старые котлоагрегаты, которые вырабатывают горячую воду, иного производства. На них можно было увеличивать и уменьшать выработку в зависимости от работы секций. С китайским оборудованием это сделать нельзя, его надо загружать углем, так как работает оно лишь при 150 мегаваттах. Поэтому и называется - энергоблок. Более того, при строительстве подобных станций должна быть химико-водная подготовка. Так как в системе, при подаче огромного количества воды, появляется накипь, и система выходит из строя. На новом дорогостоящем энергоблоке этого построено не было. Да и сами энергоблоки были рассчитаны лишь на выработку электроэнергии, а не на выработку горячей воды. В нынешнем ОСЗ они построили химлабораторию, но как она будет работать, неясно. И здесь огромные риски, - заключил Умбеталиев.

Сообщения "Электрических станций" более радужные. По их данным, проектная мощность нового цеха - 144 кубометра воды в час.

"Работают 28 насосов, четыре интегральные водоочищающие установки и три ультрафильтрирующие установки. Сбросы с нового оборудования отвечают экологическим нормам, оборудование работает в автоматическом режиме, что облегчает эксплуатацию оборудования ТЭЦ Бишкека".

Кто окажется прав, бишкекчане выяснят уже совсем скоро.