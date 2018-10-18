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Что станет с деньгами, полученными от борьбы с коррупцией?

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- Екатерина Улитина
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На счете для денег, полученных в результате борьбы с коррупцией уже скопилось почти полмиллиарда сомов. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минфина.

По данным ведомства на казначейский счет в Национальном банке с 22 июля по 17 октября поступило 473 млн 289 тысяч 490 сомов. Эту сумму полностью направят в государственный бюджет, а вот на что именно потратят эти деньги, Минфин комментировать не стал.

Ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков обещал, что деньги, собранные на этом счете, будут в первую очередь направляться на строительство школ в регионах и в Бишкеке. Собранной суммы пока хватает для строительства двух школ на 500 ученических мест.


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URL: https://www.vb.kg/374360
Теги:
борьба, коррупция, Кыргызстан, Министерство финансов
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Комментарии
Гражданин
18.10.2018, 19:22

Боюсь лишь бы не пропали как у нас часто это происходит

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