Промышленные воды Кумтора. Как ведется их очистка?

За прошлый месяц на Кумторе было очищено 1 миллион 131 тысяча 349 метров кубических воды на промышленных стоках. Всего за сезон сотрудники рудника провели очистку 4 миллионов 346 тысяч 180 метров кубических. Об этом сообщается на сайт КГК.

Как отмечается, вещества, которые остаются после переработки золота и которые не могут быть использованы вновь, называются промышленными стоками.

"Из золотоизвлекательной фабрики промышленные стоки перекачиваются в хвостохранилище и из него поступают на очистные сооружения (ОСПС). На данной стадии они проходят через несколько прудов, в каждом из которых происходит удаление определённых токсичных веществ. Первый - пруд аэрации – в стоках разрушается цианид, второй - пруд осаждения – тяжёлые металлы и другие растворённые в стоках частицы принимают твёрдую форму и оседают на дно пруда, после чего удаляются. И третий - пруд-накопитель – очищенная вода накапливается и тщательно проверяется на соответствие предельно допустимым концентрациям согласно национальным и международным стандартам. Контроль уровня pH – перед сбросом очищенных стоков в окружающую среду уровень pH воды выравнивается до нейтрального 7", - говорится в информации.

При этом, на очистке промышленных стоков работает на данный момент задействовано 12 сотрудников - в штате 8 и четверо на вахте.

"Всего ими взято 114 проб и определено 952 параметра", - добавляется в сообщении.