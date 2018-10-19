Кто вызовет Матраимова на "дуэль"?

Брат бывшего заместителя председателя Таможенной службы КР Раима Матраимова, депутат парламента от партии СДПК Искендер Матраимов, выступая на комитете Жогорку Кенеша КР по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию терроризму, заявил, что "в МВД и Минфине сидят крысы".

Такой нелестный выпад в адрес финансистов и милиционеров был сделан в связи со обсуждаемым вопросом по поводу очередного срыва запуска проекта "Безопасный город".

"Из-за них (крыс – ред.) нет никаких результатов. Может, Жогорку Кенеш выберет компанию, которая реализует, наконец, проект?!" – распалился на комитете парламентарий.

Какая ирония – депутаты парламента очень трепетно относятся к тому, что о них говорят журналисты, простые граждане. А вот за своим языком, можно констатировать, они совершенно не следят. И пример Матраимова тому – яркое доказательство.

А ведь это самое слово – "крыса" – на воровском жаргоне имеет крайнее неприятное значение. Так называют тех, кто ворует у своих же. Пойманным на таком поступке "крысам" ломают руку.

Кстати, все милиционеры прекрасно воровской жаргон знают – и не только потому, что общаются с криминальными элементами. Их этому учат на юрфаках, в школе МВД. И объяснять ментам, что такое "крыса", не надо. Так что, уважаемые читатели, можете себе представить, какие чувства в отношении депутата Матраимова бушуют в горячих сердцах представителей правоохранительной системы. Возможно, даже, кто-то хочет ему не только руку сломать, но и вызвать на дуэль. Но…

Корреспонденты VB.KG честно ждали, когда же на почте появится сдержанное по форме, но разъяренное по сути заявление от главы МВД КР Кашкара Джунушалиева, что Искендер Матраимов, мягко говоря, не прав. И должен принести извинения. Потому что подобные заявления порочат не только честь и достоинство офицерских мундиров, но и самого народного избранника, который призван защищать интересы народа, а не вносить в его ряды смуту. Ну, если бы Джунушалиев обратился к нам за помощью в этом вопросе, мы бы ему посоветовали написать что-нибудь в таком духе.

Но советники у министра внутренних дел другие, как и результат.

Спустя ДВА дня после заявления парламентария от пресс-службы МВД на почты отечественных СМИ было разослано заявление неких "ветеранов органов внутренних дел".

Почему неких – да потому что ни одной фамилии, ни одной подписи (как это обычно делается с серьезными заявлениями) не указано.

В письме, в частности, пишется, что:

"Ветераны и сотрудники органов внутренних дел с недоумением восприняли высказывание депутата парламента Искендера Матраимова. На проходившем 16 октября заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутат заявил, что в МВД и Минфине сидят "крысы". Считаем неправильным, оскорбительным и унизительным подобное выражение отношения к правоохранительному органу республики. Безусловно, такие слова, прозвучавшие с высоких трибун, требуют реакции для того, чтобы получить пояснения. Ветераны органов внутренних дел требуют соответствующих объяснений по поводу подобных высказываний. Несомненно, проблемы общества всегда интересовали народных избранников, однако, когда разбрасываются подобными жаргонными выражениями в адрес главного правоохранительного органа и обзывают целую систему МВД – это совершенно бестактно со стороны депутата Жогорку Кенеша. Прежде, чем что-то сказать, следовало тщательно подбирать выражения, трибуна парламента не базар какой-нибудь, за вами наблюдает вся общественность.

…

Хочется напомнить народному избраннику, что одним из основных направлений деятельности министерства внутренних дел является противодействие преступлениям коррупционной направленности, в том числе можно отметить осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, изучение, предупреждение, выявление и пресечение коррупционных проявлений во всех ведомствах.

Патриотизм является глубоким и возвышенным чувством любви к Родине, одной из основополагающих нравственных ценностей, которой постоянно придерживается сотрудники и ветераны органов внутренних дел. И еще МВД остается бескомпромиссной в плане борьбы с преступностью и коррупцией". Совет ветеранов Министерства внутренних дел.

Вот такое вот достаточно беззубое обращение к парламентарию, если бы не одно но. Этот абзац из обращения "ветеранов" мы публикуем отдельно, чтобы обратить на него особое внимание уважаемых читателей.

"Называя крысами, депутат, очевидно, подразумевал и хотел обвинить в коррупции правоохранительное ведомство. Однако, уважаемый депутат парламента Искендер Матраимов, может "крыс" нужно было бы поискать и в других ведомствах, где работали хорошо вам знакомые и именитые люди, в прошлом не стеснявшиеся хорошо "зарабатывать". О них, кстати, много раз говорили и рассказывали и в прессе".

К сожалению, у авторов этого письма не хватило смелости или, как сейчас модно говорить, политической воли, чтобы назвать по имени того, кто может быть настоящей "крысой".

Но мы то с вами понимаем, что речь идет о…. Впрочем, не будем брать на себя высокую роль правоохранительных и следственных органов. Пусть они сами, если на то есть основания, рапортуют общественности о "крысах в некотором ведомстве", где работали "хорошо знакомые" депутату Искендеру Матраимову люди.

Ну и на фоне всей этой "крысиной" возни хочется поддержать простых ментов, тех, кто ежедневно, без пафоса, рискует жизнью, временем с родными людьми, чтобы наша с вами, дорогие читатели "Вечерки", безопасность была железобетонной.

И эти бравые ребята действительно хорошо делают свою работу. Достаточно пролистать ленту интернет-издания VB.KG, чтобы убедиться – раскрываются "висяки", по горячим следам находятся преступники, возвращаются домой пропавшие дети и украденные машины, перекрываются наркоканалы…

Проблемы есть, никто не спорит. Но уж эти ребята точно не заслуживают того, чтобы их называли "крысами".

P.S. Позже в СМИ помощник Матраимова заявил, что, мол, шеф имел ввиду конкретно тех, кто препятствует реализации "Безопасного города". Ну уж тогда и озвучивал бы этих персонажей поименно. А теперь поздно – поезд ушел. И за базар, как говорят на фене, придется рано или поздно ответить.