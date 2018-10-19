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Завтра дорога Бишкек-Торугарт будет закрыта на 4 часа

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- ВБ
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Для обеспечения безопасности движения поездов 20 октября 2018 года на участке автодороги Бишкек-Торугарт 115 км. (старая дорога) будут производиться буровзрывные работы.

Движения для автотранспорта с 115 км. по 116 км. автодороги Бишкек-Торугарт с 11-00 до 15-00 местного времени будет полностью перекрыта сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

Проезд автотранспорта, двигающегося в сторону Иссык-Куля, будет осуществляться по объездной дороге.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием, сообщает пресс-служба КТЖ.


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URL: https://www.vb.kg/374367
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, перекрытие дорог, Иссык-Куль, Бишкек-Торгурат
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