Завтра дорога Бишкек-Торугарт будет закрыта на 4 часа

Для обеспечения безопасности движения поездов 20 октября 2018 года на участке автодороги Бишкек-Торугарт 115 км. (старая дорога) будут производиться буровзрывные работы.

Движения для автотранспорта с 115 км. по 116 км. автодороги Бишкек-Торугарт с 11-00 до 15-00 местного времени будет полностью перекрыта сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

Проезд автотранспорта, двигающегося в сторону Иссык-Куля, будет осуществляться по объездной дороге.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием, сообщает пресс-служба КТЖ.