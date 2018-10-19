В КР мошенник сбежал с колонии-поселения и обманул еще десятки людей

ОВД Сокулукского района проводит расследование по фактам крупного мошенничества. С заявлением в органы внутренних дел обратились 30 человек с просьбой принять меры в отношении лица, который обманным путем завладел денежными средствами в крупном размере в долларах и сомах, обещая трудоустроить в Южной Корее.

По данным следствия, гражданин П.В. осенью 2017 года в сговоре с другими лицами, войдя в доверие и введя в заблуждение граждан, под предлогом обустройства на работу в Южной Корее, завладел денежными средствами у более 30 граждан. При этом уверял и обманывал, что деньги нужны для оформления визы и заграничного паспорта. Поверившие его словам граждане отдавали по 1500, 2000, а некоторые и по 4000 долларов США.

После того как получали деньги, скрывались.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый П.В. еще в июле 2017 года был осужден за мошеннические действия и должен отбывать наказание в колонии- поселении учреждения ГСИН при ПКР в г.Балыкчы.

Однако, как выяснилось, будучи осужденным он продолжал заниматься мошенническими действиями, а потом и вовсе самовольно оставил расположение охраняемого объекта.

По данному факту в СУ ГСИН при ПКР возбуждено уголовное дело по ст.336 ч.1 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК КР.

Неотбытый срок на сегодняшний день составляет 9 лет 4 месяца 19 дней.

В ходе расследования выяснилось, что гражданин 38-летний П.В., уроженец Республики Узбекистан, в мае 2017 года был осужден Первомайский районным судом по ст.166, ст.350, ст.204 к 12 годам лишения свободы. Обвинялся в завладении мошенническим путем крупной суммой денежных средств у нескольких десятков граждан, тогда он тоже обещал найти им работу в Южной Корее. Летом того же года Бишкекский городской суд изменил приговор первой инстанции и гражданин П.В был осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В октябре прошлого года Верховный суд отменил решение суда второй инстанции и оставил в силе приговор Первомайского районного суда.

Именно после этого, в ноябре 2017 года, осужденный и совершил побег из колонии-поселения учреждения ГСИН.

Как выяснилось, находясь на свободе, он вместе с другими лицами успел совершить ряд мошеннических действий и причинить крупный ущерб более тридцати гражданам.

В феврале 2018 года разыскиваемый гражданин П.В. был задержан на территории Казахстана в ходе совместных оперативных мероприятий ДВД г.Алматы РК и МВД Кыргызстана, ОВД Чуйской области Позже, в августе месяце 2018 года в соответствии п.3 ст.4 Конвенции "О правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам", гражданин П.В. был экстрадирован с Республики Казахстан в Кыргызскую Республику и водворен в СИЗО № 1 г.Бишкек.

В настоящее время ОВД Сокулукского района Чуйской области завершает расследование уголовного дела, гражданину П.В. предъявлено обвинение по

31 эпизодам мошенничества. Уголовное дело скоро будет направлено в суд

для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

О возбуждении уголовных дел против сотрудников ГСИН пока не сообщается.