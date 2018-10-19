Погода
$ 69.22 - 69.59
€ 79.07 - 80.09

В КР мошенник сбежал с колонии-поселения и обманул еще десятки людей

458  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ОВД Сокулукского района проводит расследование по фактам крупного мошенничества. С заявлением в органы внутренних дел обратились 30 человек с просьбой принять меры в отношении лица, который обманным путем завладел денежными средствами в крупном размере в долларах и сомах, обещая трудоустроить в Южной Корее.

По данным следствия, гражданин П.В. осенью 2017 года в сговоре с другими лицами, войдя в доверие и введя в заблуждение граждан, под предлогом обустройства на работу в Южной Корее, завладел денежными средствами у более 30 граждан. При этом уверял и обманывал, что деньги нужны для оформления визы и заграничного паспорта. Поверившие его словам граждане отдавали по 1500, 2000, а некоторые и по 4000 долларов США.

После того как получали деньги, скрывались.

В ходе следствия установлено, что подозреваемый П.В. еще в июле 2017 года был осужден за мошеннические действия и должен отбывать наказание в колонии- поселении учреждения ГСИН при ПКР в г.Балыкчы.

Однако, как выяснилось, будучи осужденным он продолжал заниматься мошенническими действиями, а потом и вовсе самовольно оставил расположение охраняемого объекта.

По данному факту в СУ ГСИН при ПКР возбуждено уголовное дело по ст.336 ч.1 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) УК КР.

Неотбытый срок на сегодняшний день составляет 9 лет 4 месяца 19 дней.

В ходе расследования выяснилось, что гражданин 38-летний П.В., уроженец Республики Узбекистан, в мае 2017 года был осужден Первомайский районным судом по ст.166, ст.350, ст.204 к 12 годам лишения свободы. Обвинялся в завладении мошенническим путем крупной суммой денежных средств у нескольких десятков граждан, тогда он тоже обещал найти им работу в Южной Корее. Летом того же года Бишкекский городской суд изменил приговор первой инстанции и гражданин П.В был осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В октябре прошлого года Верховный суд отменил решение суда второй инстанции и оставил в силе приговор Первомайского районного суда.

Именно после этого, в ноябре 2017 года, осужденный и совершил побег из колонии-поселения учреждения ГСИН.

Как выяснилось, находясь на свободе, он вместе с другими лицами успел совершить ряд мошеннических действий и причинить крупный ущерб более тридцати гражданам.

В феврале 2018 года разыскиваемый гражданин П.В. был задержан на территории Казахстана в ходе совместных оперативных мероприятий ДВД г.Алматы РК и МВД Кыргызстана, ОВД Чуйской области Позже, в августе месяце 2018 года в соответствии п.3 ст.4 Конвенции "О правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам", гражданин П.В. был экстрадирован с Республики Казахстан в Кыргызскую Республику и водворен в СИЗО № 1 г.Бишкек.

В настоящее время ОВД Сокулукского района Чуйской области завершает расследование уголовного дела, гражданину П.В. предъявлено обвинение по

31 эпизодам мошенничества. Уголовное дело скоро будет направлено в суд

для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

О возбуждении уголовных дел против сотрудников ГСИН пока не сообщается.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374371
Теги:
ГСИН, ГУВД, мошенничество, побег, Чуйская область, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  