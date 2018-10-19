Мэрией столицы разработаны правила размещения рекламных щитов в Бишкеке

По размещению рекламных щитов в г.Бишкек мэрия сообщает следующее:

В 2012 году согласно постановлению БГК был объявлен мораторий на 5 лет на установку новых щитов. 5 лет истекли в апреле 2017 года. Решение о предоставлении земельного участка на установление рекламных конструкций принимает комиссия в составе: МП "Бишкекглавархитектура", управление земельных ресурсов, Бишкекский госрегистр, госэкотехинспекция по г.Бишкек, управление землепользования и строительства, районные государственные администрации мэрии г.Бишкек, инженерные службы, районные налоговые инспекции.

Состав и регламент работы комиссии определен положением и утвержден постановлением БГК №288 от 20 декабря 2011 года.

В связи с окончанием срока моратория комиссия продолжила свою работу. С апреля 2017 года по август 2018 года было рассмотрено много заявок, но положительное решение получено на порядка 30 конструкций, из них на центральных улицах, а именно на улицах Московская, Тыныстанова. Но с августа 2018 года по поручению мэра города Бишкек А.Суракматова выдача разрешений приостановлена.

В настоящее время МП "Бишкекглавархитектура" разработало "Положение о порядке и условиях выдачи разрешений на размещение наружной рекламы и информации на территории города Бишкек", "Правила размещения наружной рекламы и информации в города Бишкек", регламентирующие порядок выдачи разрешений на размещение средств рекламы в городе, и устанавливающие условия и технические требования к ним, в том числе с разработкой общей схемы мест дислокаций рекламных носителей, а также с учетом демонтажа не соответствующих объектов вышеуказанным нормам и требованиям. Эти документа находятся в министерстве экономики на стадии анализа регулятивного воздействия (АРВ).

При этом увеличилось количество рекламных щитов и конструкций, установленных без разрешительных документов, за 9 месяцев 2018 года было демонтировано 1764 щитов и конструкций., сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.