В Кыргызстане соболезнуют в связи с трагедией в Керчи

18 октября с.г. Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов и сотрудники аппарата Омбудсмена КР в связи со взрывом и последующей стрельбой, произошедшими 17 октября в Керченском политехническом колледже, в результате которых погибло и пострадало большое количество людей, посетили Посольство Российской Федерации в Кыргызской Республики, чтобы возложить цветы и оставить запись в соответствующей книге соболезнований.

Помимо этого, Омбудсмен КР выразил свои личные и глубокие соболезнования Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Кыргызской Республике Андрею Крутько, а в его лице всем родным и близким студентов и преподавателей Керченского политехнического колледжа, погибших в этой трагедии, а также народу России в целом. Токон Мамытов заверил Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в КР в том, что граждане Кыргызстана скорбят и разделяют с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Распространил сообщение со словами сочувствия и МИД КР.

"С чувством глубокой скорби восприняли весть о многочисленных жертвах в результате трагедии в керченском колледже. Выражаем поддержку родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим".