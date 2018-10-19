Омбудсмен начал сотрудничество с кризисным центром "Сезим"

Накануне, 18 октября, Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов, вместе с сотрудниками отдела по защите прав детей, женщин и семьи, посетил ОО Кризисный центр "Сезим", где провел переговоры с руководством и коллективом данной организации.

В ходе встречи исполнительный директор КЦ "Сезим" Бюбюсара Рыскулова подробно рассказала Акыйкатчы Кыргызстана о направлениях и особенностях работы возглавляемого ею Центра, поблагодарила за внимание, помощь и поддержку, которую им оказывают сотрудники аппарата Омбудсмена КР, а также выразила уверенность, что дальнейшее сотрудничество с институтом Омбудсмена и лично с Омбудсменом Кыргызстана Токоном Мамытовым будет взаимовыгодным и более эффективным.

Со своей стороны Акыйкатчы сообщил, что он, как главный правозащитник страны, а также сотрудники аппарата Омбудсмена КР заинтересованы в оперативной и качественной работе с неправительственными организациями нашей республики, в том числе и с КЦ "Сизим", в любых законных вопросах, касающихся защиты прав и безопасности граждан Кыргызстана.

По завершении переговоров Токон Мамытов и Бюбюсара Рыскулова подписали двусторонний Мемомрандум "О сотрудничестве и взаимодействии в области защиты прав и интересов женщин и семьи". Срок действия данного документа – 5 лет, с возможностью его пролонгации.