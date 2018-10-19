Единственная подруга о керченском убийце: Он был хорошим, добрым другом

Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже в Керчи, похоронят отдельно от своих жертв. Как сообщается, его тело будет погребено в секторе для безродных на Керченском кладбище. Там хоронят неопознанные трупы, а также тех, кого некому хоронить.

Жертвы керченского стрелка будут погребены на центральной аллее этого же кладбища.

Ряд СМИ также сообщает, что похороны Рослякова пройдут через две недели. В течение этого времени специалисты проведут необходимые экспертизы и определят наличие алкоголя и наркотиков в крови студента.

По последним данным, в результате стрельбы в керченском колледже погиб 21 человек, включая самого Рослякова, около 50 пострадавших госпитализированы.

Последствия нападения на политехнический колледж в Керчи, 17 октября 2018 года

В пятницу на городской площади в Керчи будет проходить панихида по всем жертвам трагедии.

По словам Аксенова, 22 октября керченский колледж возобновит свою работу.

Напомним, 17 октября около 12:00 18-летний студент четвертого курса керченского колледжа Владислав Росляков сначала взорвал в учебном заведении самодельные бомбы, а затем устроил стрельбу из охотничьего оружия. Позже злоумышленник покончил с собой, его тело обнаружили в библиотеке.

По видеозаписям с камер наблюдения в колледже следователям удалось восстановить маршрут Рослякова в день массового убийства. Как стало известно, юноша перелез через забор колледжа, зашел в здание через запасной выход, затем поднялся на второй этаж и переоделся в туалете, закрытом на ремонт.

Когда он вышел оттуда, то открыл беспорядочную, но прицельную стрельбу из ружья по всем, кто был в поле его зрения. Затем Росляков оставил сумку с бомбой на первом этаже в столовой, снова поднялся на второй этаж, зашел в библиотеку и покончил с собой.

Следователи также выяснили, что ружье и 150 патронов к нему Росляков купил сам на законных основаниях за пять дней до трагедии. 8 сентября 18-летний студент получил разрешение на ношение оружия после того, как прошел необходимые тесты и психологическую экспертизу.

"Он купил всего 150 штук - это небольшое количество для стрелка, который может стрельбой заниматься. Он прошел официальное обучение, насколько я знаю, которое дало ему право на пользование, ношение и хранение оружия по закону, он ничего не нарушил. Поток большой по магазину, разные люди приходят, спортсмены, охотники тоже молодые, по 18 лет ходят, стреляют, это хобби. 12-й калибр - стандартный, который используют в охоте", - рассказал РЕН ТВ Андрей Лунев, директор магазина, в котором Росляков купил оружие.

Судя по словам людей, знавших Рослякова, у юноши не было друзей и он страдал от издевательств в колледже. Единственная близкая подруга Рослякова - школьница Злата - рассказала журналистам, что в общении с ней молодой человек был добрым и не проявлял агрессию. При этом он говорил ей, что из-за психологического давления со стороны одногруппников "не хочет жить".

"Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все", - приводит слова 15-летней ученицы RT.

Она также рассказала, что Росляков говорил о планах отомстить за эти издевательства.

"Когда мы с ним общались, все было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо. Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом", - добавила школьница.

Учащиеся политехнического колледжа сообщили журналистам, что Росляков на протяжении трех лет обучения получал повышенную стипендию - она дается за отличную учебу или за научные, культурные и другие достижения.

Один из студентов, описывая Рослякова, назвал его "парнем со странностями". По его словам, и так тихий незаметный Росляков в последний год замкнулся еще больше и избегал общения с людьми.

Родители Рослякова давно не жили вместе. Он переехал к матери в 3-м классе после того, как отец мальчика получил инвалидность из-за травмы головы. По словам соседей, мужчина после этого стал выпивать и бить родственников - в том числе дедушку и бабушку Владислава.

Местные жители также рассказали, что Росляковы жили бедно. Мать керченского стрелка работала санитаркой в онкологическом диспансере, где имела скромный заработок.

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