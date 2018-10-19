"Картофельные" слезы. Отечественные аграрии в бедственном положении

В Кыргызстане практически завершен сбор урожая овощей и корнеплодов. И хотя объемы сельхозпродукции бьют прошлогодние значения, отечественные аграрии на грани отчаяния – цены на картофель, фрукты и овощи настолько мизерны, что фермеры даже бояться вкладывать средства в аренду сельхозтехники для сбора урожая.

"Аграрии не могут сбыть картошку. Хранить негде. Брали кредиты. Даже не убирают урожай, невыгодно вкладывать деньги в аренду техники", - написал на своей странице в Facebook пользователь Ирина Хван.

"Яблок на Иссык-Куле много, но вот закупочная стоимость урожая столь низкая, что тратить время на их сбор и упаковку нет даже желания. Поэтому, большая часть гниет на полу. Особенно усугубили проблему наступившие холода. До этого печальная участь была с абрикосом. У производителя перекупщики покупали 1 килограмм за 5-10 сомов, при стоимости в Бишкеке – в 30-40 сомов. Все в отчаянии", - сетует другой фермер Алмаз Турдумаматов.

Усугубляет ситуацию и запрет на экспорт отечественной продукции. Ранее поступала информация, что соседний Узбекистан наложил табу на ввоз данной продукции к ним в страну. Однако министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев опроверг подобную информацию.

"В настоящее время экспортируется в Узбекистан в день по 350-400 тонн картофеля. Что касается ценовой политики, то картофель в Иссык-Кульской области стоит 6 сомов за килограмм, в Кочкорском и Нарынском районах - 7-8 сомов за кило. В целом же, перекупщики закупают его по 10-11 сомов", - сообщил Мурашев.

Вот только сами фермеры категорически опровергли подобные заявления, отметив, что чиновнику, видимо, предоставили неверные данные.

А вот сельхозпроизводитель и юрист Арстан Кадыров в беседе с VB.KG задался резонным вопросом: если все так хорошо, как говорит министр, то почему тогда упали цены на картошку? И кто от правительства должен заниматься помощью фермерам по сбыту сельхозпродукции?

- В Таджикистане, например, этими вопросами занимается госпредприятие "Агрокластер", которое ищет рынки сбыта, заключает контракты на предзаказы с крупными зарубежными ритейлерами, авансирует местных фермеров и переработчиков сельхозпродукции. В Кыргызстане сейчас целенаправленно ни один государственный орган или предприятие в полной мере не занимается проблемами фермеров по планированию конкурентной и востребованной на рынке сельхозпродукции, вопросами ее сбыта и экспорта, - поясняет Кадыров.

Минсельхоз по старинке разрабатывает структуру посевов и спускает в области и районы, объясняет производитель.

- Райгосадминистрации дают эту структуру айыл окмоту на исполнение. Но кто их будет слушать? Земля в основном вся в частной собственности. Фермеру "по барабану" эта структура. Ему нужна информация, какая продукция востребована на рынке, будет ли расти это культура на территории данного района, как его выращивать и собирать, куда продавать, и по какой цене? То есть сегментирование районов на кластеры по приживаемости высоко рентабельных сельхозкультур на этой земле. Аграриям нужны исследования и рекомендации ученых-агрономов для практического применения фермерами. Плюс сразу необходимо продумать наличие перерабатывающих предприятий и хранилищ для культур. Это очень сложная и комплексная работа. Но никто этой работой не занимается в полной мере, - сетует Кадыров.

Юрист уверен, что оценка госорганов должна производится по следующему принципу:

- Какой практический результат и измеримую пользу принес этот орган? Например, сколько районов изучил Минсельхоз вместе с учеными на предмет разделения по видам рентабельных культур? Сколько опытных участков они открыли и провели испытания? Отработали ли они цепочку начиная от завоза семян и саженцев, его правильного выращивания и уборки, переработки и сбыта? Скольким хозяйствам и фермерам оно помогло реализовать весь этот процесс? То есть, должен быть детальный операционный план достижения всех этих поставленных целей. Сейчас же все министерства тонут в бюрократических процессах и бесконечных стратегиях без реальных источников их финансирования и исполнения. Если кратко, то деятельность всех министерств и ведомств должна быть заточена на реальный и измеримый экономический и практический результат. Вот тогда те же аграрии перестанут нести огромные убытки и негативно отзываться о призванных помогать им профильных ведомствах, - заключил Кадыров.

Напомним, общая посевная площадь картофеля в Кыргызстане составила 84 тыс. 500 га. По сравнению с прошлым годом картофеля выращено больше на 57 тыс. тонн .