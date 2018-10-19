Погода
$ 69.33 - 69.53
€ 79.32 - 80.02

"Картофельные" слезы. Отечественные аграрии в бедственном положении

277  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане практически завершен сбор урожая овощей и корнеплодов. И хотя объемы сельхозпродукции бьют прошлогодние значения, отечественные аграрии на грани отчаяния – цены на картофель, фрукты и овощи настолько мизерны, что фермеры даже бояться вкладывать средства в аренду сельхозтехники для сбора урожая.

"Аграрии не могут сбыть картошку. Хранить негде. Брали кредиты. Даже не убирают урожай, невыгодно вкладывать деньги в аренду техники", - написал на своей странице в Facebook пользователь Ирина Хван.

"Яблок на Иссык-Куле много, но вот закупочная стоимость урожая столь низкая, что тратить время на их сбор и упаковку нет даже желания. Поэтому, большая часть гниет на полу. Особенно усугубили проблему наступившие холода. До этого печальная участь была с абрикосом. У производителя перекупщики покупали 1 килограмм за 5-10 сомов, при стоимости в Бишкеке – в 30-40 сомов. Все в отчаянии", - сетует другой фермер Алмаз Турдумаматов.

Усугубляет ситуацию и запрет на экспорт отечественной продукции. Ранее поступала информация, что соседний Узбекистан наложил табу на ввоз данной продукции к ним в страну. Однако министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев опроверг подобную информацию.

"В настоящее время экспортируется в Узбекистан в день по 350-400 тонн картофеля. Что касается ценовой политики, то картофель в Иссык-Кульской области стоит 6 сомов за килограмм, в Кочкорском и Нарынском районах - 7-8 сомов за кило. В целом же, перекупщики закупают его по 10-11 сомов", - сообщил Мурашев.

Вот только сами фермеры категорически опровергли подобные заявления, отметив, что чиновнику, видимо, предоставили неверные данные.

А вот сельхозпроизводитель и юрист Арстан Кадыров в беседе с VB.KG задался резонным вопросом: если все так хорошо, как говорит министр, то почему тогда упали цены на картошку? И кто от правительства должен заниматься помощью фермерам по сбыту сельхозпродукции?

- В Таджикистане, например, этими вопросами занимается госпредприятие "Агрокластер", которое ищет рынки сбыта, заключает контракты на предзаказы с крупными зарубежными ритейлерами, авансирует местных фермеров и переработчиков сельхозпродукции. В Кыргызстане сейчас целенаправленно ни один государственный орган или предприятие в полной мере не занимается проблемами фермеров по планированию конкурентной и востребованной на рынке сельхозпродукции, вопросами ее сбыта и экспорта, - поясняет Кадыров.

Минсельхоз по старинке разрабатывает структуру посевов и спускает в области и районы, объясняет производитель.

- Райгосадминистрации дают эту структуру айыл окмоту на исполнение. Но кто их будет слушать? Земля в основном вся в частной собственности. Фермеру "по барабану" эта структура. Ему нужна информация, какая продукция востребована на рынке, будет ли расти это культура на территории данного района, как его выращивать и собирать, куда продавать, и по какой цене? То есть сегментирование районов на кластеры по приживаемости высоко рентабельных сельхозкультур на этой земле. Аграриям нужны исследования и рекомендации ученых-агрономов для практического применения фермерами. Плюс сразу необходимо продумать наличие перерабатывающих предприятий и хранилищ для культур. Это очень сложная и комплексная работа. Но никто этой работой не занимается в полной мере, - сетует Кадыров.

Юрист уверен, что оценка госорганов должна производится по следующему принципу:

- Какой практический результат и измеримую пользу принес этот орган? Например, сколько районов изучил Минсельхоз вместе с учеными на предмет разделения по видам рентабельных культур? Сколько опытных участков они открыли и провели испытания? Отработали ли они цепочку начиная от завоза семян и саженцев, его правильного выращивания и уборки, переработки и сбыта? Скольким хозяйствам и фермерам оно помогло реализовать весь этот процесс? То есть, должен быть детальный операционный план достижения всех этих поставленных целей. Сейчас же все министерства тонут в бюрократических процессах и бесконечных стратегиях без реальных источников их финансирования и исполнения. Если кратко, то деятельность всех министерств и ведомств должна быть заточена на реальный и измеримый экономический и практический результат. Вот тогда те же аграрии перестанут нести огромные убытки и негативно отзываться о призванных помогать им профильных ведомствах, - заключил Кадыров.

Напомним, общая посевная площадь картофеля в Кыргызстане составила 84 тыс. 500 га. По сравнению с прошлым годом картофеля выращено больше на 57 тыс. тонн .


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374380
Теги:
торговля, сельское хозяйство, цены, экспорт, ЕАЭС, Кыргызстан, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  