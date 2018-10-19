Панкратов: Зеленая экономика - платформа для устойчивого развития

Зеленая экономика – это базовая платформа по долгосрочному экономическому развитию. Об этом сообщил сегодня, 19 октября, министр экономики Олег Панкратов в ходе форума "Зеленая экономика".

По его словам, приверженность мирового сообщества идее устойчивого развития и заявление Кыргызстана о присоединении к этой инициативе обязывает всех нас сегодня по-новому взглянуть на развитие нашей страны.

Глобальная инициатива, объединяющая 193 государства – члена ООН и ориентированная на достижение Целей устойчивого развития до 2030 года, по праву занимает сейчас ключевую позицию в повестке Организации Объединенных Наций.

Очевидно, что страна может остаться в русле мирового развития, только меняясь сама, пересматривая при этом старые подходы в решении экономических, политических, социальных и экологических проблем, формируя современную модель устойчивого развития страны.

Поэтому в последние годы Кыргызстан занял активную позицию по поддержке и продвижению международных инициатив, направленных на устойчивое развитие, включая подписание Парижского соглашения по климату и присоединение к инициативе ООН "Партнерство за действия по зеленой экономике" (PAGE).

Министр отметил, что "зелёная" экономика не заменяет модель устойчивого развития. Зеленая экономика – это базовая платформа для долгосрочного устойчивого развития. Почему во всем мире сейчас так ускоряется движение в сторону "озеленения" экономики и устойчивого развития?

Эти причины очевидны, это:

- истощение углеводородов в мире;

- потребность в снижении зависимости мировой экономики от углеводородов;

- осознание мировым сообществом экологического кризиса на планете;

- реальное ухудшение экологии, что негативно отражается на здоровье и качестве жизни;

- "зелёная" экономика предоставляет широкие возможности для создания новых рынков товаров, услуг и технологий.

Кыргызстан в глобальном мире не является исключением. Более того, в условиях крайней ограниченности ресурсов и потребности в их рациональном использовании вопросы будущего устойчивого развития страны сегодня как никогда актуальны и выходят на первый план.

Поэтому для Кыргызстана "зелёное" развитие экономики представляется более чем перспективным вектором для устойчивого развития Кыргызской Республики в долгосрочной перспективе.

Долгосрочный вектор развития Кыргызстана в рамках Стратегии-2040 выстраивается: от сложившейся сегодня экономической базы с выходом на устойчивые позиции в развитии через продвижение национальных приоритетов с поэтапным внедрением "зелёных технологий" в производственные процессы.

Что уже удалось сделать?

В Программу Правительства "Единство. Доверие. Созидание" и в план по его реализации мы включили мероприятия, связанные с переходом на устойчивое финансирование, зеленые государственные закупки, развитие энергетики и зеленых городов, низкоуглеродного и электрического транспорта, сельского хозяйства и окружающей среды.

Приступили к работе по созданию нормативно-правовых основ для внедрения зеленых технологий на основе опыта и практики других стран по внедрению и поддержке зеленых технологий, направленных на создание ресурсо - и энергосберегающих производств.

На уровне подготовки и принятия решений мы все больше стали обращать внимание на принципы "зеленой экономики", как подхода к новой модели экономического роста, предполагающего существенное снижение нагрузки на природные ресурсы.

С момента проведения Форума Зеленая экономика в 2017 запущена работа по выработке конкретных задач и мер, учитывающих предложения и рекомендации Форума, для их интеграции в стратегические долгосрочные и среднесрочные документы страны.

С учётом этих рекомендаций и широких обсуждений удалось подготовить первый проект Программы и плана действий по переходу к зеленой экономики в КР на 2019-2023 гг.

"Ядром" долгосрочной модели "зелёной" экономики должны стать водные ресурсы Кыргызстана. Почему?

Водные ресурсы, накапливаемые горными экосистемами страны, являются источником для продвижения долгосрочных приоритетов Стратегии-2040, это:

- источник для улучшения доступности населения к питьевой и поливной воде;

- для наращивания мощностей энергетического сектора;

- для интенсивного развития агропромышленного сектора и

других отраслей экономики .

Как известно, Кыргызская Республика - единственная страна в Центральной Азии, водные ресурсы которой полностью формируются на собственной территории.

Кроме того, вода, как стратегический ресурс для зелёного экономического роста республики, может рационально использоваться и приумножаться, как возобновляемый природный ресурс, в первую очередь, за счет горных ледников.

Что касается инвестиционной политики, планируется, что она постепенно перейдет на принципы минимизации природоемкости. Уменьшение природоемкости позволит органически увязать два процесса в экономике: сократить потребление природных ресурсов и объем загрязнений; и одновременно, повысить качество экономического роста через модернизацию и внедрение ресурсосберегающих производств. Оба эти направления предполагают коренную структурную перестройку экономики в пользу природосберегающих и наукоемких видов деятельности.

Далее, в рамках перехода к зелёной экономике, предстоит: разработать и внедрить систему налогов и пошлин, стимулирующих использование и ввоз экологически чистых технологий и реформировать систему существующих экономических инструментов природопользования, в том числе, например, ввести штрафные санкции за загрязнение окружающей среды и плату за экосистемные услуги и водопользование.

По оценке, международных экспертов, достаточно 2% мирового ВВП в "озеленение" экономики для изменения характера мирового развития и эффективного использования природных ресурсов.

По России – стоимость "озеленения" экономики оценивается на уровне мирового показателя - 2% ВВП.

По Кыргызстану такие оценки не проводились. Оценку стоимости модернизации кыргызской экономики для перехода к "зелёному" развитию только предстоит провести. Хотя это не будет дёшево.

В рамках Программы целесообразно будет предусмотреть поэтапные принципы перехода к зелёной экономике и внедрения зелёных технологий в долгосрочные экономические приоритеты, обозначенные в Стратегии-2040, -подчеркнул министр.

В завершение министр О. Панкратов отметил, что Зеленый экономический форум КР проводится уже в четвертый раз, и является успешно работающей площадкой, на которой подводятся определенные итоги за год и выстраиваются планы на будущее.

Данное мероприятие может стать хорошей платформой для обсуждения проекта 5-летней Программы Зеленой экономики. В ходе открытых дискуссий на площадке Форума могут быть достигнуты хорошие результаты по согласованию модели и долгосрочных экономических приоритетов зелёного развития Кыргызстана.

В связи с чем, министр выразил надежду, что период 2019 - 2023 г. г. станет переломным и определяющим для поэтапного внедрения современных зеленых технологий в приоритетные проекты экономического развития страны. Политическая воля и реальный вклад каждого кыргызстанца должны стать определяющими факторами в этом процессе.

К 2040 году мы должны войти в число стран, наиболее успешно реализующих новую стратегию с мобильными институтами государственного управления, эффективно действующим законодательством, развитым эколого-экономическим мышлением, и улучшенными рейтингами в мировом развитии, включая существенное повышение рейтинга по индексу человеческого развития.

Также министр выразил благодарность партнерам по развитию Германскому обществу по международному сотрудничеству, инициативе ООН "Партнерство за действия по зеленой экономике", аналитическому центру "Бизэксперт" а также другим партнерам за сотрудничество и поддержку в организации недели зеленой экономики и данного Форума.