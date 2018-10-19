18 октября 2018 года мэр города Бишкек Азиз Суракматов подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Тепло в дома бишкекчан подают следующие организации: ТЭЦ-Бишкек - производит тепло, ОАО "Бишкектеплосеть" - передает тепло и горячую воду по трубам в дома и учреждения. При этом ТЭЦ - Бишкек и ОАО "Бишкектеплосеть" - дочерние компании Национального энергохолдинга. Коммунальное предприятие "Бишкектеплоэнерго", это структурное подразделение мэрии, обеспечивающее теплом те части города, куда не доходят магистральные трубопроводы ОАО "Бишкектеплосеть", поясняет пресс-служба мэрии Бишкека.

Соответственно, мэрия города Бишкек обеспечивает теплоснабжением 605 жилых домов от коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго". К отопительному сезону готовы все 65 котельных коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" и 144,7 км тепловых сетей. Общее количество абонентов, которые получают услуги коммунального предприятия, составляет 33 тысячи 189 человек. Также 12 объектов здравоохранения, 40 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 8 вузов, 25 прочих бюджетных учреждений и 212 прочих потребителей. Предприятием обслуживается западная часть города: мкр. Джал, Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмин.

Дорогие горожане! По всем вопросам, связанным с теплоснабжением, которое обеспечивает КП "Бишкектеплоэнерго" просьба обращаться по телефонам:

- 21-28-47 - абонентский отдел.

Все остальные потребители, их более 120000 теплом обеспечивает ОАО "Бишкектеплосеть. При возникновении вопросов просьба обращаться на номера телефонов:

- (0312) 61-11-69 – центр поддержки потребителей;

- 36-57-19, 30-07-67 – дежурные инженеры Центрального района;

- 51-06-22, 21-74-06 – дежурный инженер Южного района;

- 56-85-58 – диспетчерская служба.

Также для горожан работают номера телефонов для обращений через приложение WhatsApp:

- Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27; - Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09; - Абдиев Дамир Кадырмаевич (Первомайский район) - 0550 21-73-73; - Касымбеков Рустам Асаналиевич (Свердловский район) - 0703 611 806.

Звонки принимаются в Call-центре муниципалитета по телефонам: 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182-185.

Директор КП "Бишкектеплоэнерго" Абдылдаев Алимбек Анарбекович, тел: 0777949994.