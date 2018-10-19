К понедельнику в Бишкеке будет до +18 тепла, а в Оше еще лучше - до +20

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 20-24 октября

20 октября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Чуйской, Таласской областей снег, по остальной территории без осадков, сообщает пресс-служба МЧС КР.

20 октября днем, 21-23 октября и ночью 24 октября без осадков.

24 октября днем в горных районах слабый снег, по остальной территории без осадков. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 25-26 октября

25-26 октября в горных районах сохранится неустойчивая погода, временами снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха существенно не изменится.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 20-22 октября

Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

с 20 по 22 октября динамика температуры воздуха ожидается днем - от 10 до 18 градусов, ночью - от 0 до 5.

Прогноз погоды по городу Ош на 20-22 октября

Без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

с 20 по 22 октября динамика температуры воздуха ожидается днем - от 12 до 20 градусов, ночью - от 1 до 5.

Приятных теплых выходных!