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АКС ГКНБ выявила коррупционную схему в системе ОБДД

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- ВБ
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Антикоррупционной службой ГКНБ КР выявлена коррупционная схема по незаконному получению денежных средств при рассмотрении судебными органами административных материалов в отношении граждан, привлеченных УОБДД МВД КР к административной ответственности за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что отдельными работниками судебных органов г.Бишкек были присвоены денежные средства, предназначенные для оплаты административных штрафов по ст.238 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики.

При этом в отдельных случаях со стороны судейского корпуса допускались факты проведения формальных судебных заседаний без участия нарушителей ПДД.

Кроме того, отдельными сотрудниками УОБДД ГУВД г.Бишкек, в нарушение действующего законодательства КР, возвращались правонарушителям транспортные средства из штрафных стоянок до принятия судебными органами решения по делам об административных правонарушениях.

Также выявлены факты умышленного неисполнения судебных решений об административном аресте на 5 суток. В частности, постановления судов о заключении правонарушителей под арест фактически не направлялись в приемник-распределитель ГУВД г.Бишкек, в результате чего судебные решения оставались неисполненными и правонарушители не несли какой-либо ответственности.

На основании собранных материалов Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.2 ч.4 ст. 171, ч.1 ст.305 Уголовного кодекса КР.

Уголовное дело для организации расследования передано в ГСУ ГКНБ КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/374389
Теги:
коррупция, штраф, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, уголовное дело
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