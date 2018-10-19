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МИД КР внес изменения в порядок оформления виз

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- ВБ
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В целях совершенствования визового законодательства Кыргызской Республики и упрощения процессов прибытия и убытия иностранных граждан в составе туристических групп, постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 сентября 2018 года № 439 внесены изменения в Инструкцию о порядке оформления и выдачи виз Кыргызской Республики (утвержденную постановлением Правительства Кыргызской Республики № 155 от 15 марта 2017 года):

1. Минимальное количество участников туристической группы – 5 человек, максимальное –15 человек;

2. В случае прибытия или убытия членов туристических групп по групповой визе не в полном составе, уполномоченный орган в сфере охраны Государственной границы Кыргызской Республики осуществляет пропуск через Государственную границу Кыргызской Республики на въезд в Кыргызскую Республику и на выезд из Кыргызской Республики.

Таким образом, туристические группы, прибывшие по групповой визе, но не в полном составе могут быть пропущены Государственной пограничной службой Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/374392
Теги:
виза, туризм, Кыргызстан, МИД
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