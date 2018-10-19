16-летняя Айдай с Ошской области вышла с работы еще 5 октября и исчезла

В Кара-Суйском районе Ошской области с 5 октября не могут найти пропавшую 16-летнюю Айдай Кушбак кызы. Айдай из села Кыргыз-Чек айыл окмоту Мады работала в одном из салонов города Ош. Девушка начала работать сразу после окончания 9 класса.

5 октября она, как обычно, ушла на свою работу. После завершения работы девушка вышла с салона, и больше её не видели.

Родные обратились в милицию.

Родные просят помощи в поисках Айдай. Телефон для связи: 0559551639 (брат Айбек Балтабаев, либо сообщите в милицию "102"