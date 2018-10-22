Погода
$ 69.23 - 69.56
€ 79.25 - 80.35

Железную дорогу в Кыргызстане могут строить параллельно и Россия, и Китай

213  1
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель генерального директора Российских Железных Дорог Александр Мишарин заявил журналистам, что РЖД рассчитывает инвестиционное обоснование для модернизации и строительства железных дорог в Кыргызстане.

- Для Кыргызстана, где строительство железных дорог не ведется много лет, это безусловно хорошая новость. В первую очередь для бизнеса. Конечно, автомобильные перевозки останутся более дешевыми, но зато новые ж\д пути помогут снизить коррупционные проявления на границах ЕАЭС, сделают прохождение грузов более прозрачным и быстрым. Бизнесмены смогут для скоропортящейся продукции использовать вагоны-рефрижераторы, - перечислил открывающиеся возможности эксперт.

Шерадил Бактыгулов отмечает, что Кыргызстан для России не является конечным пунктом. Согласно их проекту "Север-Юг", есть планы построить транспортный коридор из Индии в Европу через Иран, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Иными словами, для нашей республики открывается совершенно новое железнодорожное направление.

- Важно подчеркнуть, что проекты России и Китая не противоречат друг другу, и строительство российских дорог не отменяет реализацию проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, - заключил эксперт.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374395
Теги:
железная дорога, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, Александр Мишарин, Шерадил Бактыгулов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Никитос
22.10.2018, 11:03

Успокойтесь !!! Бесплатно нам никто ничего строить не собирается.

РЖД хочет строить на наши деньги. Если вы помните РОСГИДРО ,помяв титьки 3 года,в конце-концов тоже попросило Кыргызстан "найти" 1-1.5 млрд. $ на строительство КА-1.

Ах , если бы у нас были деньги !!! Мы бы сами построили железные дороги , причём раза в два дешевле чем РЖД.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  