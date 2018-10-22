Железную дорогу в Кыргызстане могут строить параллельно и Россия, и Китай

Заместитель генерального директора Российских Железных Дорог Александр Мишарин заявил журналистам, что РЖД рассчитывает инвестиционное обоснование для модернизации и строительства железных дорог в Кыргызстане.

- Для Кыргызстана, где строительство железных дорог не ведется много лет, это безусловно хорошая новость. В первую очередь для бизнеса. Конечно, автомобильные перевозки останутся более дешевыми, но зато новые ж\д пути помогут снизить коррупционные проявления на границах ЕАЭС, сделают прохождение грузов более прозрачным и быстрым. Бизнесмены смогут для скоропортящейся продукции использовать вагоны-рефрижераторы, - перечислил открывающиеся возможности эксперт.

Шерадил Бактыгулов отмечает, что Кыргызстан для России не является конечным пунктом. Согласно их проекту "Север-Юг", есть планы построить транспортный коридор из Индии в Европу через Иран, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. Иными словами, для нашей республики открывается совершенно новое железнодорожное направление.

- Важно подчеркнуть, что проекты России и Китая не противоречат друг другу, и строительство российских дорог не отменяет реализацию проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, - заключил эксперт.